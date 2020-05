O dia em que Belletti ofuscou Ronaldinho e consagrou uma geração do Barcelona

O dia 17 de maio pode ser uma data qualquer para muitos, menos para Juliano Haus Belletti. Há exatos 14 anos, o ex-lateral deixava o banco de reservas no Stade de France, em Paris, para escrever seu nome na história do .

Sem conquistar a desde a temporada de 1991/92, o clube catalão viu o brasileiro sair do banco e marcar aos 36 minutos do segundo tempo o gol da virada sobre o .

Com o placar de 2 a 1, o jogador garantiu a vitória e o título da maior competição da Europa para o Barcelona.

