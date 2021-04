O dia em que Agnaldo Timóteo invadiu o gramado revoltado com o Botafogo

O cantor, mais uma das tantas vítimas brasileiras de covid, sempre levou a Estrela Solitária em seu peito

O Brasil perdeu, neste sábado, 3 de março de 2021, uma de suas vozes mais emblemáticas. O cantor Agnaldo Timóteo faleceu, aos 84 anos, sendo mais uma das 300 mil vítimas da Covid-19 no país.

Agnaldo se notabilizou pela voz, que embalou canções românticas desde a década de 1960, e também teve cargos políticos, sendo eleito deputado federal e vereador tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.

Além da música, uma grande paixão de Agnaldo foi o Botafogo. O cantor, inclusive, foi um dos responsáveis por organizarem o enterro de Mané Garrincha, em 1983, quando o maior craque da história botafoguense faleceu.

Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor brasileiro, botafoguense apaixonado. O Clube deseja conforto aos amigos e familiares neste momento difícil. 🙏🏼🖤⭐️ pic.twitter.com/Z7uPPAWtQ3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2021

Agnaldo viveu grandes felicidades esportivas justamente na época em que começava a sua carreira de sucesso, nos anos 60, mas seu lado de torcedor fanático não abandonava o clube em suas fases mais tenebrosas. Neste 2021 que sacramentou o rebaixamento alvinegro à Série B, Agnaldo, em participação no programa “Os Donos da Bola”, do SBT, chegou a fazer um apelo ao elenco da temporada 2020.

“A gente fica indignado, é time do Botafogo, de Paulo Cezar, Jairzinho, Fischer, Nilton Santos, é Garrincha. Pelo amor de Deus né, por favor”, disse.

É possível até imaginar que, se não estivéssemos vivendo uma pandemia que deixou os estádios vazios Brasil afora, Agnaldo poderia ter perdido o controle – pavio curto que era – e invadido o gramado durante uma das várias derrotas sofridas pelo seu Botafogo no Brasileirão 2020. Afinal de contas, Agnaldo têm histórico, também, como invasor de campo!

A situação inusitada aconteceu em 1984, em derrota por 1 a 0 do Botafogo contra o Operário, do Mato Grosso. O Alvinegro perdia por 1 a 0 e teve a chance de empatar através de cobrança de pênalti. Então atacante da equipe, Cláudio Adão foi bater o pênalti e não tomou distância da bola: chutou mal, no meio do gol, e o goleiro defendeu a cobrança. Revoltado, Agnaldo Timóteo adentrou no gramado, balançando as mãos e querendo ter uma palavrinha com Adão.

A cena entrou para o folclore e, se fosse nos dias de hoje, talvez Agnaldo pensasse duas vezes antes de invadir o campo apenas por um motivo: atualmente este tipo de situação acaba prejudicando a equipe. E se tinha algo que Agnaldo jamais quis fazer, em todos os seus 84 anos, foi prejudicar o time de seu coração. Em algum lugar, é possível imaginar o cantor sendo recebido por craques como Nilton Santos, Garrincha, Didi e tantos outros gigantes.