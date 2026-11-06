Divock Origi, ex-estrela do Liverpool, trocou as chuteiras pelos livros ao ingressar na Universidade de Harvard apenas 5 meses depois de anunciar a aposentadoria.

O ex-atacante belga, de 31 anos, segue com sua nova trajetória estudando na Harvard Business School, nos Estados Unidos, depois de pôr fim à carreira futebolística em junho passado.

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Origi entrou para o programa "Crossover Into Business", de Harvard, que ajuda atletas profissionais a desenvolverem seus conhecimentos na área de negócios e a se prepararem para a vida após a aposentadoria.

O programa dura um semestre letivo e conecta os participantes a mentores que são estudantes de MBA, com foco na aquisição de habilidades práticas na área de negócios, em vez da obtenção de um diploma universitário completo.

O ex-jogador belga tem múltiplas ambições fora do futebol, com um interesse especial pela indústria da moda, e também trabalha no desenvolvimento de uma agência de futebol que leva o nome de "DLF Sports", em parceria com Marvin Willem Ofori.

Origi já havia revelado sua paixão por seu novo caminho, afirmando: "Estou realmente comprometido em exercer a moda como ofício", segundo noticiou o jornal britânico "The Sun".

O ex-atacante do Milan acrescentou que deseja conhecer a história dessa indústria e, por fim, trabalhar ao lado de alguns dos mais destacados estilistas do mundo.

Apesar de estar afastado dos gramados, Origi permanece presente na memória da torcida do Liverpool, tendo sido um dos jogadores mais influentes da era do treinador Jürgen Klopp, ao longo dos 7 anos bem-sucedidos que passou em Anfield.

O dono dos gols decisivos

Origi chegou ao Liverpool vindo do Lille, da França, em 2014, por cerca de 10 milhões de libras esterlinas, e ficou conhecido por marcar gols decisivos, com destaque para o emocionante gol da vitória aos 96 minutos diante do Everton, em dezembro de 2018, após uma falha célebre do goleiro Jordan Pickford.

Seus momentos mais marcantes com a camisa do Liverpool vieram na virada histórica diante do Barcelona, nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa em 2019, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 0 em Anfield, entre eles o quarto gol decisivo, que saiu após um escanteio rápido cobrado por Trent Alexander-Arnold. O Barcelona havia vencido o jogo de ida em casa (3 a 0).

Origi também marcou o segundo gol na vitória do Liverpool sobre o Tottenham por 2 a 0, na final da Liga dos Campeões da Europa (2018-2019), na capital espanhola, Madri, contribuindo de forma decisiva para a conquista do título por sua equipe.

O atacante belga também fez parte do time que conquistou a Premier League, em 2020, encerrando uma espera de 30 anos do Liverpool para reconquistar o título do campeonato.