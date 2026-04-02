O destino de quatro jogadores estrangeiros na Liga Saudita está em suspenso

A diretoria de um clube saudita tomou uma decisão sobre o futuro de vários de seus jogadores estrangeiros, o que gerou muitas especulações e abriu espaço para diversos cenários.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, a diretoria do Al-Ittifaq decidiu adiar a tomada de sua decisão final sobre o futuro de vários de seus jogadores estrangeiros.

O jornal explicou que a diretoria do Al-Ittifaq optou por aguardar até o próximo mês de maio, para ter uma visão clara do orçamento financeiro do clube na nova temporada esportiva, mantendo total compromisso com as normas de sustentabilidade financeira.

No final da temporada atual, expiram os contratos de quatro jogadores estrangeiros de destaque: o holandês Georginio Wijnaldum, o egípcio Ahmed Hassan Koka, o escocês Jack Hendry e o colombiano Francisco Calvo.

O jornal revelou que Wijnaldum continua sendo a opção mais provável e a única fortemente cogitada para renovação no momento, enquanto as chances de permanência do egípcio Ahmed Hassan Koka parecem extremamente limitadas, devido à falta de satisfação da comissão técnica com seu desempenho durante a temporada atual, além das lesões recorrentes que afetaram negativamente suas participações.

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Koka participou de apenas 11 partidas na Liga Saudita Roshen nesta temporada, contra 16 partidas em que ficou de fora, somando 575 minutos em campo, nos quais marcou um único gol e não deu nenhuma assistência.

Por outro lado, Vinícius teve um desempenho notável, disputando 25 partidas nas quais marcou 12 gols e deu 5 assistências, enquanto o zagueiro Jack Hendry participou de 26 partidas, e o colombiano Francisco Calvo disputou 24 partidas, nas quais marcou 3 gols e deu outras 3 assistências em todas as competições.