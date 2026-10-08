O Al-Nassr conseguiu manter 4 jovens talentos entre os seus principais destaques nas diferentes categorias de base, além de contratar novos jogadores.
O Al-Nassr publicou, em sua conta oficial na rede social "X", uma postagem na qual anunciou a renovação dos contratos de Abdulrahman Al-Anzi, Youssef Al-Tahhan, Fawaz Al-Mashhour e Abdulrahman Sufyani.
Sufyani é considerado o nome mais destacado desse quarteto, já que o Al-Hilal tentou contratá-lo por duas vezes, a primeira quando ele era jogador do Al-Kawkab, antes de o Al-Nassr conseguir contratá-lo em janeiro de 2023.
Dois anos depois, o Al-Hilal tentou tirar Sufyani novamente, após ele entrar no período livre com o Al-Nassr, mas o clube conseguiu contornar a situação e renovou o contrato de seu jovem talento por um período adicional.
O Al-Nassr renovou o contrato de Sufyani pela segunda vez, sobretudo após o seu brilho com a equipe sub-21 do Al-Nassr na edição passada da Joi League de Elite.
Além disso, o Al-Nassr contratou o tunisiano Yassine Salam, vindo do Al-Ittifaq, para reforçar suas categorias de base no período que se avizinha.
Salam não foi o único reforço, pois o clube da capital também anunciou a contratação do goleiro Abdulhadi Al-Alwan, vindo do Al-Fateh por empréstimo até o final da atual temporada.
O clube busca fortalecer o elenco para ajustar sua situação na Joi League de Elite (o Campeonato Saudita sub-21), onde vem sofrendo bastante desde o início da atual temporada.
O Al-Nassr ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e duas derrotas, o que o deixa sob o risco de não se classificar às quartas de final no fim da temporada.