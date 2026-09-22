O desempenho da Arábia Saudita vai melhorar? A escalação provável da seleção saudita na abertura da Copa do Golfo 27

A torcida saudita aguarda com expectativa o anúncio da primeira escalação oficial com a qual a Arábia Saudita disputará a abertura da Copa do Golfo, a "Golfo 27", nesta quarta-feira.

A seleção saudita enfrenta sua co-irmã do Kuwait amanhã, no estádio Al-Inma, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jeddah, na abertura do torneio, que se estende até o dia 6 de outubro.

As seleções da Arábia Saudita e do Kuwait jogam no Grupo 1, que conta também com as seleções do Iraque e do Sultanato de Omã.

De acordo com o site do jornal saudita Al-Yaum, espera-se que Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, aposte na seguinte escalação diante do Kuwait amanhã, no início de sua trajetória no torneio "Golfo 27":

Goleiro: Mohammed Al-Owais.

Defesa: Mohammed Abu Al-Shamat, Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Mutaib Al-Harbi.

Meio-campo: Mohammed Kanno, Mukhtar Ali, Saleh Abu Al-Shamat.

Ataque: Firas Al-Buraikan, Sultan Mandash, Abdullah Al-Hamdan.

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Donis havia cortado 8 jogadores da lista da seleção saudita que participou da Copa do Mundo de 2026, entre eles o capitão da seleção Salem Al-Dawsari, astro do Al-Hilal, e o lateral-direito Saud Abdulhamid, astro do Lens da França, por sofrerem de lesão.

A partida de amanhã contra o Kuwait será a primeira que a seleção da Arábia Saudita disputa desde o confronto com Cabo Verde (0 a 0), no encerramento da fase de grupos do Mundial, do qual foi eliminada na primeira fase.