O desastre do Paraguai atinge os cofres da Federação Alemã... e Nagelsmann complica ainda mais a situação

A Federação Alemã de Futebol prevê um déficit de cerca de 10 milhões de euros após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026; esse valor não inclui a indenização a Julian Nagelsmann nem os custos da contratada prevista com Jürgen Klopp.

Stefan Grünwald, tesoureiro da Federação Alemã de Futebol, disse à revista “Kicker” nesta segunda-feira que o déficit previsto com a participação na Copa do Mundo de 2026 é de 9,4 milhões de euros (11,4 milhões de dólares), sendo que o valor final será anunciado no outono por motivos contábeis.

A Federação Alemã elaborou um plano financeiro conservador para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, limitando o pagamento de bônus aos jogadores a partir das oitavas de final, já que a eliminação da seleção nas 32ªs de final fazia parte do pior cenário considerado na elaboração do orçamento.

Grunwald explicou: “Só teríamos lucro caso chegássemos à final; por isso, é meu dever planejar de forma a evitar o pânico caso ocorra um cenário adverso”.

O orçamento divulgado não inclui indenizações pela rescisão do contrato de Julian Nagelsmann e sua comissão técnica, considerando que seu contrato se estende até 2028, nem inclui eventuais taxas devidas à empresa “Red Bull” pela contratação de Jürgen Klopp como novo técnico.

A revista “Kicker” informou que as indenizações de Nagelsmann e sua comissão técnica totalizam 6,8 milhões de euros. Grunwald destacou que o impacto da mudança técnica aparecerá nas projeções financeiras após as férias de verão, afirmando que o orçamento geral da federação “foi elaborado para ser equilibrado, com a possibilidade de reduzir ou ajustar os projetos conforme a necessidade”.