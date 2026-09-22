O desastre completo de Carrick: 10 decisões suicidas que levam o United a demitir sua lenda após apenas 30 dias

Das vaias no momento da substituição de Kobbie Mainoo aos 90 minutos diante do Fulham à perda de pontos equivalente a toda a colheita da temporada passada, o retorno de Michael Carrick a Old Trafford se transformou em pesadelo, apenas 30 dias após o início da temporada.

Com apenas duas vitórias em 7 partidas, o treinador inglês cometeu 10 erros graves impróprios do Manchester United, que revelam a dimensão do colapso e colocam Carrick à beira de deixar Old Trafford, segundo o "The Sun".

Bagunça na escalação titular: a destruição da identidade ofensiva

Uma aposta catastrófica ao lançar Ayden Heaven (19 anos), que não era titular na Premier League desde o início da temporada, em 22 de agosto passado, diante do Hull City, apenas por ser o único canhoto na ausência de Lisandro Martínez, contra um atacante feroz como Ollie McBurnie, ignorando Mazraoui e Dalot.

Apesar de contar com 3 pontas esquerdos, escolheu Patrick Dorgu, o mais fraco entre eles, para começar como titular após um período completo de preparação, e ele não resistiu além dos 45 minutos.

Por causa do erro anterior, Matheus Cunha foi deslocado da ponta esquerda, onde brilhou e marcou ao longo de toda a temporada passada com Carrick, para o centro do ataque, perdendo sua eficácia, e Bryan Mbeumo voltou do centro do ataque, onde marcou em todas as suas partidas, para a ponta direita.

Carrick insistiu na mesma escalação diante de Ipswich, Everton e Fulham (vitória, empate e derrota), e o mais grave é que a linha defensiva de quatro Dalot - Maguire - Martínez - Shaw é a mesma que perdeu por 4 a 0 diante do Brentford em agosto de 2022, a pior partida da história do United na Premier League, tendo sofrido 5 gols em 4 partidas nesta temporada.

Suicídio tático na gestão das partidas decisivas

Quando o United vencia por 1 a 0 diante do Everton, tirou Rashford sob a alegação de que ele "sentiu alguma coisa" e colocou Dorgu, um sinal de fraqueza que deu ao Everton a ousadia de lançar Jack Grealish, que empatou.

Depois que Shaw deu a assistência para o gol de Šeško aos 88 minutos, Carrick tirou os laterais Shaw e Dalot e colocou Leny Yoro e Mazraoui. Yoro fechou o campo e deixou espaço para Grealish, e Mazraoui hesitou no desarme, presenteando Maitland-Niles com o gol de empate fatal aos 95 minutos.

Após a expulsão de Phil Foden aos 23 minutos diante do City, teve 22 minutos para pensar e, apesar do aquecimento de Šeško e do canto da Stretford End com seu nome, só o colocou 19 minutos após o início do segundo tempo, quando Haaland já havia marcado o gol da vitória.

Quando Šeško entrou, Cunha recuou e Bruno recuou ainda mais para o meio-campo. Afastar o mais perigoso armador de jogadas do gol do City, com o United atrás no placar, foi um suicídio, pois não criou nenhuma chance até os 95 minutos.

A aposta nos nomes fracassados

O Brighton venceu em Old Trafford por 4 temporadas consecutivas, e a noite de Copa não era a ocasião para fazer 8 mudanças e ter um jogador de 15 anos no banco.

Lançar Yoro e Heaven diante do goleiro Karl Darlow em sua primeira partida foi um convite para problemas, e o trio foi o responsável pelos três gols, fazendo do Brighton a primeira equipe a virar de 0 a 2 e vencer em Old Trafford desde o Tottenham em 1976.

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Desde seus dois gols na primeira vitória de Amorim em dezembro de 2024, Joshua Zirkzee marcou apenas dois gols no campeonato, e o clube estava disposto a vendê-lo no verão após o contato do Everton com ele.

Ainda assim, apareceu em 3 derrotas consecutivas do United sem qualquer influência, num momento em que Carrick deveria ter sido mais criativo do que convocar um jogador fracassado.