O desabafo de Guardiola sobre veto a brasileiros no Man City: "Difícil de entender"

O técnico do clube inglês diz que situação com a Fifa não está clara; clubes como Chelsea, Liverpool e Leeds também estão envolvidos

Pep Guardiola espera poder jogar com a presença de Ederson e Gabriel Jesus no confronto da Premier League, no sábado (11), às 11h00 (de Brasília), contra o Leicester City, embora diga que a situação sobre a disponibilidade deles ainda não está clara.

O City estava entre os cinco clubes da Premier League que impediram seus jogadores de viajar para países da lista vermelha na América do Sul, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) respondeu com um pedido a Fifa de que houvesse uma restrição para o clube, com que o atleta não pudesse atuar durante cinco dias após a janela internacional.

O goleiro Zack Steffen, por sua vez, está descartado depois de ter dado positivo para a Covid-19, o que significa que Guardiola pode ser forçado a escolher Scott Carson, que jogou apenas uma Premier League nos últimos 11 anos.

O que disse Guardiola sobre a situação?

"No momento, às 13h35, não está claro. Espero que eles (Ederson e Jesus) possam jogar. Vamos esperar para ver se há boas notícias", disse Guardiola em entrevista coletiva.

"Espero que eles possam jogar. Vamos esperar para ver amanhã se há novidades, mas vamos ter que esperar até amanhã para ver se eles podem jogar ou não".

“É difícil de entender pelo fato de não saber o que temos que fazer. É uma honra quando nossos jogadores vão para suas seleções para jogar pelo país onde nasceram".

“Permitimos que todos os jogadores jogassem, desde Liverpool, United, Arsenal e Chelsea. Eles tiveram que viajar, mas não são permitidos porque ficaram em quarentena por 10 dias em um hotel. É difícil entender, por isso vamos esperar para uma declaração da FIFA. "

Questionado sobre a probabilidade de eles jogarem, ele acrescentou: "Vamos esperar até amanhã. No momento, acho que eles vão jogar porque não tenho outras instruções."

Por que os brasileiros estão impedidos de jogar?

(Foto: Getty)

Os clubes da Premier League decidiram por unanimidade impedir os jogadores de jogar por seu país na última rodada de jogos internacionais, se isso significasse viajar para um país da lista vermelha, o que exigiria um período de quarentena de dez dias após o seu retorno.

A CBF respondeu requerindo a regra dos 'cinco dias' impedindo-os de jogar, mas a Premier League ainda espera por uma resolução para a proibição, que também verá Liverpool, Manchester United, Chelsea e Leeds United perderem jogadores.

A Fifa, que parece estar incomodada com a disputa em curso, pressionou sem sucesso o governo do Reino Unido para permitir isenções de quarentena para jogadores que retornassem do serviço internacional.