Camisa 7 coloca Itália e França em um patamar acima do da equipe belga

A Bélgica foi derrota pela Itália por 2 a 1 na disputa do terceiro lugar da Nations League. Após a partida, que aconteceu neste domingo (10), Kevin De Bruyne fez um desabafo e falou sobre a dificuldade da geração tão balada conquistar um título.

" Com todo o respeito, nós somos só a Bélgica. Temos uma nova geração, mas sentimos falta de muitos jogadores de alto nível, como Eden (Hazard) e Romelu (Lukaku). Nós precisamos ser realistas com a equipe que temos. Itália e França tem 22 jogadores no topo. Nós não temos tantos jogadores de ponta", afirmou o camisa 7 em entrevista à RTL Sport.

Os dois jogadores foram liberados da disputa do terceiro lugar e não estiveram presentes no duelo contra a Itália. A sensação na Bélgica é de frustração, depois de abrir 2 a 0 na França e tomar a virada na semifinal. Na disputa do terceiro lugar, a derrota para a Itália completou o sabor amargo.

Carrasco do Brasil na última Copa do Mundo, quando eliminou a seleção brasileira nas quartas de final, a Bélgica acabou eliminada na semifinal para a França, ao perder por 1 a 0. Na disputa do terceiro lugar, os belgas venceram a Inglaterra e ficaram entre as três melhores seleções do mundo.

Apesar disso, a Bélgica ainda persegue um inédito título, que ainda não veio nem mesmo na Europa. O melhor resultado da história foi um vice-campeonato europeu em 1980. De olho em 2022, De Bryne foi direto.

"Nós devemos agora obter resultados contras as grandes equipes".