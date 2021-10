O desabafo de Courtois contra Uefa e Fifa: 'Robôs' e 'ninguém se importa conosco'

Courtois se mostrou contrário ao calendário da Fifa, principalmente com a ideia de alterar a Copa do Mundo e a Eurocopa de quatro para dois anos

A Bélgica foi derrotada pela Itália na disputa do terceiro lugar da Liga das Nações por 2 a 1. Ainda assim, após o resultado Thibaut Courtois, goleiro da seleção belga e do Real Madrid, fez duras críticas à Uefa, à Fifa e ao calendário do futebol internacional.

O atual goleiro do Real Madrid aproveitou a oportunidade para fazer duras críticas as instituições, dizendo que elas não se importam com a saúde dos atletas ao criarem mais competições ao longo da temporada.

"Não somos robôs! É só mais jogos e menos descanso para nós, e ninguém se importa conosco. Portanto, no final, os melhores jogadores vão se machucar e se machucar. É algo que deveria ser muito melhor e muito mais cuidado."

"Este jogo (decisão do terceiro lugar) é apenas um jogo de dinheiro e temos que ser honestos sobre isso. Apenas o jogamos porque para a UEFA é dinheiro extra."

Courtois se mostrou contrário ao calendário da Fifa, principalmente com a ideia de alterar a Copa do Mundo e a Eurocopa de quatro para dois anos. O jogador insistiu em dizer que os atletas terão mais lesões e menos tempo para treinar - levando em conta o novo calendário.

(Foto: Getty Images)

"É uma coisa ruim que os jogadores não falem. E agora você ouve falar de uma Eurocopa e uma Copa do Mundo todos os anos. Quando vamos descansar? Nunca. No ano que vem teremos uma Copa do Mundo em novembro, temos que jogar até o final de junho novamente. Vamos nos machucar! Ninguém liga mais para os jogadores", disse o goleiro.

"Três semanas de férias não são suficientes para os jogadores continuarem 12 meses ao mais alto nível. Se nunca dissermos nada, será sempre o mesmo."

Além disso, o goleiro aproveitou para lembrar sobre a criação da SuperLiga, algo que o Real Madrid defende, em uma comparação com a criação com a Uefa Conference League, nova competição da entidade.

"Eles (Uefa) fizeram um troféu extra (Liga Conferência) é sempre o mesmo. Eles podem estar zangados com o fato de outras equipes quererem uma Superliga, mas não se preocupam com os jogadores, apenas se preocupam com os seus bolsos."

A Bélgica só deve voltar aos gramados em novembro, pela disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Enquanto o Real Madrid enfrenta o Athletic de Bilbão no próximo domingo (17), pela 9ª rodada de La Liga.