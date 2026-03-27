O desabafo da esposa de Lautaro nas redes sociais: "Hoje comi sobras de uma vasilha; a vida dos influenciadores não é o que parece"

Desabafo nas redes sociais de Agustina Gandolfo, esposa do capitão do Inter, Lautaro Martinez. No Instagram, a argentina escreveu uma mensagem bem diferente da vida perfeita que todos imaginam: “Hoje meu dia não foi digno do Instagram, nem cheio de compromissos. Há dias que não durmo bem, estou sem energia, não tenho vontade de treinar, tenho várias coisas pendentes que deveria resolver hoje e ainda não toquei em nada.





Almocei com o que meus filhos deixaram ontem à noite, direto de uma vasilha. E tudo bem assim. Não se deixem enganar pela vida perfeita e superficial que muitos famosos e influenciadores mostram nas redes sociais. Há muitas coisas que não se veem. E a realidade também está bem”.





Inúmeras mensagens de apoio, compartilhadas por Lady Lautaro — cuja conta conta com 1,6 milhão de seguidores — nas stories seguintes.