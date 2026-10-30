O Milan enfrenta a Inter neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Italiano, em um confronto repleto de números e estatísticas marcantes, com destaque para o fato de o dérbi de Milão estar perto de atingir 500 gols na história dos jogos entre as duas equipes na competição.

Segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas, a Inter conquistou o maior número de vitórias diante do Milan na história do Campeonato Italiano, com 70 triunfos, além de ter marcado 260 gols em suas redes, o maior número de gols que anotou contra qualquer outra equipe na história da competição.

Por outro lado, as redes da Inter foram balançadas 236 vezes diante do Milan, número superado apenas pelos gols que sofreu diante da Roma (237) e da Juventus (270).

Com o total de gols nos confrontos entre as duas equipes chegando a 496, o dérbi de Milão pode se tornar o terceiro confronto na história do Campeonato Italiano a atingir 500 gols, atrás dos jogos entre Inter e Roma (544 gols) e entre Inter e Fiorentina (502 gols).

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O Milan conseguiu somar 18 pontos em suas primeiras 9 partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, a mesma pontuação que obteve na mesma etapa da temporada passada, mas, em 5 das seis temporadas anteriores na primeira divisão, o Rossoneri somou pelo menos 21 pontos após as primeiras 10 partidas, enquanto a temporada 2024-2025 foi a única exceção, quando a equipe ficou apenas com 17 pontos.

O Milan perdeu 4 de suas últimas 8 partidas disputadas em casa no Campeonato Italiano, contra 3 vitórias e um empate, o mesmo número de derrotas que sofreu em seus 29 jogos anteriores em seu estádio, nos quais conquistou 15 vitórias e 10 empates.

O Rossoneri também sofreu 6 gols em suas últimas duas partidas em casa, um gol a mais do que o total que suas redes sofreram nos cinco jogos anteriores.

A Inter marcou gols em cada uma de suas últimas 19 partidas no Campeonato Italiano, tendo a maior sequência goleadora consecutiva entre as equipes que atualmente disputam a primeira divisão. A última partida em que o Nerazzurri não conseguiu marcar foi diante do Milan, no dia 8 de março de 2026.

A Inter marcou pelo menos dois gols em 16 partidas fora de casa no Campeonato, desde o início da temporada passada, e nesse quesito só foi superada, entre as cinco grandes ligas europeias, pelo Bayern de Munique, que marcou pelo menos dois gols em 18 partidas, enquanto o Barcelona empata com a Inter com 16 partidas.

A Inter e o Milan são as únicas equipes do Campeonato Italiano nesta temporada que possuem, cada uma, jogadores que marcaram pelo menos 4 gols, no caso dos atacantes da Inter Marcus Thuram e Lautaro Martínez, e dos jogadores do Milan Adrien Rabiot e Alvadjo Cissé.

Hakan Çalhanoğlu disputou 135 partidas no Campeonato Italiano com a camisa do Milan entre os anos de 2017 e 2021, nas quais marcou 22 gols e deu 31 assistências.

O meio-campista da Inter não participou de nenhum gol em suas últimas 4 partidas diante do Milan no Campeonato Italiano, depois de ter participado de 4 gols em seus primeiros 5 confrontos, sendo dois gols, ambos de pênalti, e duas assistências.

Alvadjo Cissé, jogador do Milan, chegou ao seu quarto gol no Campeonato Italiano com 20 anos e 6 dias, depois de marcar dois gols na última partida, e, se marcar seu quinto gol contra a Inter quando tiver 20 anos e 9 dias, se tornará o sétimo jogador mais jovem da história do clube a alcançar esse número de gols, além de ocupar a terceira posição entre os jogadores mais jovens a conquistar esse feito na era de 3 pontos por vitória, atrás de Alexandre Pato e Stephan El Shaarawy.

Francesco Pio Esposito, de 21 anos e 125 dias, pode se tornar o jogador italiano mais jovem a marcar pela Inter em um dérbi do Campeonato Italiano durante a era de 3 pontos por vitória.

E, no âmbito dos jogadores do Nerazzurri de todas as nacionalidades, só marcaram no dérbi do Campeonato com idade inferior à dele durante essa era Obafemi Martins e Ronaldo.

O Milan conquistou 3 vitórias nos últimos 4 confrontos diante da Inter no Campeonato Italiano, contra um empate, o mesmo número de vitórias que havia conquistado em seus 16 confrontos anteriores diante do rival, nos quais houve 4 empates e 9 derrotas.

O Rossoneri venceu suas últimas duas partidas diante do Nerazzurri, mas não conquista 3 vitórias consecutivas sobre ele desde a sequência de quatro vitórias que registrou sob o comando de Carlo Ancelotti entre os anos de 2002 e 2004.