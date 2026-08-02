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O Deportivo La Coruña rescinde o contrato de um astro marroquino: o Raja quer contratá-lo

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Ele conhece bem o campeonato marroquino

O clube espanhol Deportivo La Coruña anunciou o encerramento oficial de seu vínculo com o marroquino Mohamed Bouldini durante a atual janela de transferências de verão.

O clube espanhol confirmou a saída do atacante Bouldini de suas fileiras, antes do fim de seu contrato com a equipe, que se estendia até 2028.

Bouldini havia se transferido para o Deportivo La Coruña durante a temporada 2024-2025, vindo do Levante, da Espanha.

Por sua vez, o site "Le Matin Sport" afirmou que o Raja Casablanca colocou o nome do atacante marroquino Mohamed Bouldini entre suas opções ofensivas na janela de transferências de verão, aproveitando o fato de ele ter se tornado jogador livre após a rescisão de seu contrato com o Deportivo La Coruña.

Bouldini, de 30 anos, tem bom conhecimento do ambiente do campeonato marroquino, depois de ter passado pelas fileiras do Association Sportive de Salé e do Raja Casablanca, antes de vestir a camisa do Ittihad Tanger, para em seguida viver uma experiência profissional em Portugal com os clubes Oliveirense, Académica de Coimbra e Santa Clara, transferindo-se depois para a Espanha, onde jogou pelo Fuenlabrada, Levante e Deportivo La Coruña, antes de ser emprestado ao Granada.



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