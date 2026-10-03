O português Rui Pinto, responsável pelos vazamentos do "Football Leaks" que revelaram irregularidades financeiras atribuídas ao Manchester City e provocaram alvoroço no futebol europeu, lançou um alerta sobre o risco à sua vida, após a decisão das autoridades portuguesas de encerrar sua participação no programa de proteção a testemunhas, que incluía o fornecimento de residência secreta e proteção de segurança.

Pinto afirmou, em publicação em sua conta na plataforma "X", que a comissão responsável pelo programa de proteção a testemunhas o informou do fim de sua participação, considerando que a decisão o coloca diante de um perigo real, diante das ameaças de morte que vem recebendo e dos temores de ser alvo de uma tentativa de assassinato, acrescentando que será obrigado a se mudar nos próximos dias para um local não divulgado por período indeterminado.

A defesa de Pinto contestou a decisão de retirar a proteção, exigindo que as autoridades portuguesas a reconsiderem e alertando para suas repercussões securitárias e jurídicas, especialmente porque uma série de procedimentos judiciais vinculados às informações que ele revelou ainda está em andamento, conforme relataram seus advogados.

O caso do Manchester City no centro da tempestade

A equipe de defesa baseou-se, entre suas justificativas para contestar a decisão, na continuidade dos procedimentos relacionados aos vazamentos do "Football Leaks", entre eles o caso do Manchester City, que enfrenta acusações de ter cometido mais de 100 supostas infrações às regras financeiras da Premier League.

Os advogados consideram que a continuidade desses casos exige que os riscos potenciais à segurança de Pinto sejam levados em consideração antes de encerrar a proteção concedida a ele.

Os vazamentos do "Football Leaks" tiveram início em 2015, depois que Pinto publicou documentos sigilosos relacionados a contratos de jogadores, suas transferências e às transações financeiras de clubes e empresários de jogadores, o que levou à abertura de investigações e procedimentos judiciais em diversos países europeus e lançou luz sobre arquivos financeiros que provocaram ampla polêmica no futebol.

Os advogados de Pinto esclareceram que as ameaças a que ele está exposto não são hipotéticas, apontando que ele foi alvo de um ataque em Lisboa em abril passado e que figuras influentes com grandes recursos tiveram seus nomes mencionados nos arquivos que ele revelou, enquanto alguns dos procedimentos judiciais vinculados a esses vazamentos ainda permanecem em curso.

Absolvição em novo caso após condenação anterior

Em abril passado, Pinto, de 37 anos, obteve uma sentença de absolvição de todas as acusações feitas contra ele em um segundo julgamento em Portugal, depois que um tribunal já o havia condenado em setembro de 2023 por crimes informáticos e tentativa de extorsão a um fundo de investimento esportivo, sentenciando-o a 4 anos de prisão com pena suspensa.

As autoridades haviam prendido Pinto na Hungria em janeiro de 2019, onde ele residia, antes de sua extradição para Portugal, e ele passou mais de um ano em prisão preventiva, para depois concordar em cooperar com as autoridades em outras investigações, o que lhes permitiu acessar dados criptografados que estavam em sua posse.

A decisão de encerrar a proteção suscita os temores de sua defesa quanto à sua segurança, em um momento em que as repercussões dos vazamentos aos quais seu nome foi associado ainda estão presentes em diversos processos judiciais, à frente deles o caso financeiro do Manchester City.