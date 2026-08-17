A Juventus resolveu de forma surpreendente o dossiê da meta, depois de desviar sua bússola do argentino Emiliano Martínez para o italiano Guglielmo Vicario, goleiro do Tottenham, em uma operação de empréstimo com cláusula de compra.

A rede "talkSPORT" revelou que a Velha Senhora chegou a um acordo com o Tottenham para tomar por empréstimo o internacional italiano por 8,5 milhões de libras esterlinas como valor de compra definitivo, com Vicario retornando ao Calcio após dois anos no norte de Londres.

A movimentação rápida da Juventus veio após o colapso das negociações pela contratação de Martínez junto ao Aston Villa. Apesar de o campeão do mundo de 2022 ter manifestado o desejo de sair e se juntar ao histórico campeão europeu, a divergência financeira encerrou o negócio, já que o Villa insistiu em receber 8,5 milhões de libras como valor fixo, enquanto a Juventus se limitou a oferecer 6 milhões, além de 2,5 milhões em variáveis.

A hesitação da diretoria de Turim aumentou por causa do estado físico do goleiro argentino, que sofre de uma fratura no dedo, ocorrida durante o aquecimento antes da final da Liga Europa contra o Freiburg, em maio, uma lesão com a qual o próprio Martínez admitiu ter jogado com dores durante toda a Copa do Mundo, e cuja cirurgia ele evitou apesar dos conselhos dos médicos de que era necessária.

Por outro lado, Vicario (29 anos) havia saído dos planos do Tottenham depois de perder sua posição de titular para o tcheco Antonín Kinský, que atuou nas últimas sete partidas da Premier League após o italiano se submeter a uma cirurgia de hérnia em março passado, e que manteve seu lugar até mesmo na luta do time para evitar o rebaixamento, por decisão do treinador.

Vicario esteve perto de se transferir para a Inter de Milão após acertar os termos pessoais, mas o campeão italiano preferiu contratar Ivan Provedel, da Lazio, o que abriu as portas para a Juventus fechar o negócio.

Martínez agora se encontra diante de um futuro incerto em Villa Park, com o time de Unai Emery próximo de contratar o japonês Zion Suzuki, goleiro do Parma.