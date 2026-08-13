O Ajax entrou na briga por Lutsharel Geertruida, confirmou o De Telegraaf nesta quinta-feira, após informações anteriores vindas da Alemanha.

Segundo o jornal matinal, o clube de Amsterdã procurou o RB Leipzig na quarta-feira. Já era sabido que o PSV quer contratar o defensor de Roterdã por empréstimo, mas os Die Roten Bullen dão preferência a um acordo em definitivo.

“Se Mika Godts for vendido ao PSG, talvez o Ajax tenha recursos para pagar a taxa de transferência de cerca de 18 milhões”, escreveu o setorista Mike Verweij. Uma proposta de empréstimo também estaria na mesa.

O Ajax está em busca de mais um zagueiro destro. Já está claro há mais tempo que não há mais futuro para Ko Itakura e Josip Sutalo na Johan Cruijff ArenA.

Geertruida, de 26 anos, tem contrato com o Leipzig até meados de 2029. Antes, ele disputou 202 partidas oficiais pelo Feyenoord.

Uma transferência de Geertruida para Ajax ou PSV seria bastante polêmica. Em Roterdã-Sul, o internacional da seleção da Holanda segue sendo muito querido.

Geertruida também poderia optar por uma transferência para o exterior. Na última temporada, ele atuou por empréstimo pelo Sunderland.