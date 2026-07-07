O jornalista Ahmed Shubair revelou as últimas novidades sobre a contratação do novo técnico do Zamalek, em meio à contínua expectativa dentro do clube para definir quem será o treinador que comandará a equipe na próxima temporada, enquanto a diretoria esportiva mantém a opção por um técnico estrangeiro, mantendo Moataz Jamal como alternativa caso as negociações não deem certo.

Shubair afirmou, durante sua entrevista no rádio, que o diretor esportivo do Zamalek, John Edward, continua firme na decisão de contratar um técnico estrangeiro para comandar a equipe na próxima temporada, ressaltando que essa é a primeira opção da diretoria esportiva.

Ele acrescentou: “A diretoria do Zamalek mantém a porta entreaberta para Moatamed Jamal, caso as negociações com o técnico estrangeiro não sejam bem-sucedidas... E isso é o cúmulo da injustiça para com Moatamed Jamal, pois ele merece sair pela porta grande, depois de ter cumprido com sua parte na equipe”.

Nesse mesmo contexto, reportagens da mídia revelaram que John Edward prometeu ao conselho administrativo do Zamalek encerrar definitivamente a questão do novo técnico no início da próxima semana, no máximo, em meio à intensificação das negociações com mais de um técnico estrangeiro.

Os relatos esclareceram que o diretor esportivo também está trabalhando para garantir o pagamento antecipado do salário do técnico estrangeiro por um período de seis meses, com o objetivo de assegurar a estabilidade financeira e evitar quaisquer crises que possam afetar a trajetória da equipe durante a nova temporada.

Os relatos indicam que algumas pessoas próximas à diretoria do Zamalek aconselharam John Edward a desistir da ideia de contratar um técnico estrangeiro caso não seja possível garantir essa cobertura financeira, optando por manter Moataz Jamal à frente da comissão técnica.

Os defensores dessa opinião consideram que Moatamed Jamal é um técnico competente, além de ser um dos filhos do clube; ele já lidou com as difíceis condições financeiras pelas quais o Zamalek passou na última temporada e provou sua capacidade de liderar a equipe apesar dos desafios.