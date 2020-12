O Cruzeiro precisa de quantos pontos para subir à Série A do Brasileirão?

Raposa vem fazendo uma boa Série B com Felipão, mas ainda está distante de conseguir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro é outro time desde a chegada de Felipão e, cada vez mais longe da zona de rebaixamento, o clube já mira o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a precisará de uma arrancada inédita nesta reta final de para garantir seu lugar entre as quatro equipes que garantem vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde a estreia de Felipão, contra o Operário, no dia 20 de outubro deste ano, o já disputou 14 partidas na Série B. Ao todo, foram sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 64,3% dos pontos disputados.

Mais times

Se levarmos em conta apenas os jogos sob comando do treinador, esse aproveitamento seria suficiente para colocar o Cruzeiro na segunda colocação na tabela, atrás apenas da , que conquista em média 65,6% dos pontos disputados.

Contudo, devido ao fraco início da Raposa na Série B, com direito a perda de pontos por punição da Fifa, os números de Felipão ainda não foram necessários para deixar o Cruzeiro entre os quatro primeiros da competição. Mais do que isso, para realmente subir à Série A do Brasileirão, o clube mineiro terá que dar uma arrancada inédita nesta reta final de campeonato, mas que ainda não é impossível.

O Cruzeiro precisa de quantos pontos para subir à Série A do Brasileirão?

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação

Atualmente na décima colocação na tabela, com apenas oito rodadas para o final da Série B, o Cruzeiro possui 40 pontos, nove a menos do que o Juventude, quarto colocado.

A partir da 30ª rodada, a maior diferença que uma equipe conseguiu tirar para subir à primeira divisão foi de cinco pontos. Ou seja, o Cruzeiro precisaria de um arrancada inédita nesta reta final de competição, sem margem para erros.

Se levarmos em conta a última década, a menor pontuação que uma equipe precisou para garantir o acesso foi de 60 pontos. Isso significa que, no melhor cenário possível ao longo dos últimos anos, a equipe de Felipão precisaria somar 20 pontos em 24 disputados, o que representaria um aproveitamento de quase 84%.

O Cruzeiro não deve ter vida fácil na Série 🅱️ 2020 🤷‍♂️



E como foi para outros grandes que caíram? 🤔



Se liga no que eles fizeram e qual era a linha de corte imposta pelo 4º colocado! 🔥



A Raposa consegue repetir a sina ou vai penar para voltar à elite? 🦊 pic.twitter.com/KJyzatbUl0 — Goal (@GoalBR) August 7, 2020

Ainda levando em conta todas as temporadas da última década, a média de pontos necessários para uma equipe subir à Série A foi de 63 pontos. Neste caso, os números do Cruzeiro teriam que ser ainda melhores, para somar 23 de 24 pontos no total.

A vida da Raposa não será nada fácil, mas o acesso à primeira divisão ainda não é impossível. Segundo estudo realizado pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, as chances para isso acontecer são de 4,4%.