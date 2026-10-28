Younes Khelifi jamais imaginou que um vídeo satírico publicado por ele anos atrás provocaria uma crise que ultrapassaria as fronteiras do futebol. Depois de Kylian Mbappé entrar em uma ampla polêmica por ter descrito o antigo líder chinês Mao Tsé-Tung como um "ditador", o autor do vídeo voltou a falar sobre a origem da ideia e suas repercussões inesperadas, manifestando solidariedade ao astro francês.

Em agosto de 2023, Khelifi publicou, em sua conta na plataforma "X", um vídeo satírico no qual usou a tecnologia de deepfake para colocar o rosto de Mbappé sobre imagens de Mao Tsé-Tung.

O vídeo passou, na época, sem despertar grande interesse na China, antes de voltar à tona na terça-feira, 27 de outubro, e ganhar ampla repercussão depois que Mbappé falou sobre ele no podcast "The Bridge".

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O capitão da seleção francesa disse sobre o trecho: "O meme com que mais ri foi quando colocaram um homem, acho que um ditador chinês, e puseram a minha cabeça nele".

A palavra "ditador" provocou ampla indignação na China, e a crise evoluiu para repercussões comerciais depois que empresas chinesas suspenderam suas parcerias com o jogador, enquanto as autoridades chinesas consideraram que o ocorrido representa "um comportamento que fere os sentimentos do povo".

"Loucura total"

Em declarações publicadas pelo jornal"Le Parisien" francês, Khelifi manifestou seu espanto com os desdobramentos da crise, dizendo: "Vi o vídeo na noite de segunda-feira e fiquei feliz quando Mbappé disse que era o seu meme favorito, isso me deixou contente. Mas eu não esperava que a coisa ultrapassasse os limites e levasse a uma crise diplomática. Isso é loucura total".

Khelifi explicou que a ideia do vídeo surgiu no contexto do interesse que Mbappé despertou durante o verão de 2023, quando seu futuro no Paris Saint-Germain era o centro da polêmica, acrescentando: "Eu acompanhava o futebol até certo ponto e trabalhava como desenvolvedor, e tinha interesse pelas tecnologias de deepfake e inteligência artificial para fazer vídeos de humor. E assim duas ideias se cruzaram na minha cabeça, e eu fiz esse vídeo".

Ele enfatizou que não teve a intenção de ofender o povo chinês, dizendo: "Não quis ferir os sentimentos de nenhum povo, eu apenas fazia vídeos de humor, e a ideia me ocorreu e eu a executei".

"Pena"

O criador do meme manifestou solidariedade a Mbappé pelas repercussões que ele enfrentou, e disse: "Sinto pena de Mbappé. É triste que ele tenha que suportar tudo isso, por causa de um deslize não intencional, e que perca patrocinadores e um público potencial. Ele está arcando com muito mais do que o que condiz com a gravidade do assunto".

Khelifi também comentou sobre a crise, por meio de sua conta na plataforma "X", dizendo: "Acordei e me encontrei causando uma crise diplomática. Se você entrar com uma ação judicial contra mim, Mbappé, eu ficarei arruinado financeiramente, desculpe, não tenho nada que você possa obter".

Ele também dirigiu uma mensagem aos seguidores chineses, que começaram a segui-lo em razão da crise, na qual disse que considera Mao Tsé-Tung uma das personalidades mais influentes da história do mundo, manifestando sua admiração pela história e pela cultura da China, e desejando visitar o país um dia, antes de encerrar sua mensagem com a frase: "Viva a amizade sino-francesa!".



