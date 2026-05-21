O craque Younes Taha (FC Groningen) não vai jogar na quinta-feira contra o Ajax por um motivo inusitado

O Ajax não poderá contar com Younes Taha na partida desta quinta-feira à noite contra o FC Groningen. O jogador de 23 anos, natural de Amsterdã, cumpre suspensão durante a semifinal dos play-offs.

O motivo disso é um tanto curioso: Taha está suspenso porque ainda tinha uma suspensão pendente dos playoffs da temporada passada.

Taha recebeu essa punição quando jogava pelo FC Twente. Na repescagem, ele recebeu um cartão amarelo contra o NEC Nijmegen. Mais tarde, recebeu outro cartão amarelo contra o AZ.

Como essa suspensão ainda não havia sido cumprida, Taha deve cumprir a pena agora na partida contra o Ajax. O jogo será disputado no Kras Stadion, em Volendam.

Caso o Groningen vença o time de Amsterdã, Taha estará disponível novamente para uma eventual final contra o FC Utrecht ou o sc Heerenveen.

Taha é um dos principais jogadores ofensivos do Groningen nesta temporada. Em 34 partidas oficiais, Taha marcou seis gols e deu dez assistências.

Se o Groningen for derrotado pelo Ajax, Taha já terá disputado sua última partida pelo clube. Após esta temporada, o jogador emprestado retornará, em princípio, ao Twente.