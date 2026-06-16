O craque iraniano Mehdi Taremi fez comentários bastante críticos sobre a organização da Copa do Mundo. Devido às tensões políticas entre o Irã e os Estados Unidos, país anfitrião da Copa do Mundo, sua seleção nacional está sofrendo bastante, confirmou o ex-atacante da Inter.

Por muito tempo, não se sabia ao certo se o Irã participaria da Copa do Mundo, mesmo tendo sido um dos primeiros 48 países a garantir sua vaga após uma impressionante campanha nas eliminatórias.

No fim das contas, a participação do Irã foi confirmada, mas o processo não foi — e continua não sendo — nada tranquilo. Houve problemas com vistos e a seleção não pôde permanecer nos Estados Unidos, apesar de disputar suas partidas lá.

O Irã montou agora seu acampamento base no México e viaja de avião de um lado para o outro, indo e voltando dos Estados Unidos, para disputar suas partidas. Logo após os jogos, os iranianos precisam deixar o país o mais rápido possível.

“Na verdade, deveríamos fazer um treino de recuperação aqui amanhã”, disse Taremi após o empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia, perto de Los Angeles, na Califórnia. “Depois disso, voltaríamos para o México, mas já precisamos sair de LA. Isso é ruim para nós, jogadores de futebol.”

“É uma situação ruim e estamos cansados disso. Nos últimos meses, passamos por muitos problemas. É muito ruim e isso afeta a equipe. Queremos apenas paz, algo que a FIFA sempre defende. Paz e alegria.”

“Na verdade, tudo é um desastre para nós. Isso não está certo. Não estamos usando isso como desculpa; estamos ansiosos pelos jogos e temos boas esperanças de que possamos conseguir algo nessas duas últimas partidas.”

“Estamos dando o nosso melhor pelo povo e queremos levar alegria aos nossos torcedores”, afirmou Taremi. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou a seleção iraniana após a partida contra a Nova Zelândia.

“Obrigado por estarem aqui”, disse o suíço, que acenou com a cabeça em sinal de concordância quando o técnico Amir Ghalenoei contou que sua equipe está sendo oprimida. “Eu entendo o que vocês estão passando. Mas vocês são mais fortes do que tudo isso. Vocês estão enviando uma mensagem forte para o mundo”, afirmou Infantino.