Foram 23 anos completos de espera para que a seleção da Arábia Saudita voltasse ao pódio dos campeões, e isso veio pela porta da Copa do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita se sagrou campeã da Copa do Golfo Arábico, na última terça-feira, após a vitória sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, disputada no estádio Al-Inmaa, em Jidá.

O título foi o primeiro da seleção da Arábia Saudita em 23 anos, mais precisamente desde quando conseguiu conquistar a própria Copa do Golfo Arábico em 2003.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" preparou uma reportagem sobre as idades dos jogadores da seleção da Arábia Saudita que venceram a última edição do torneio do Golfo, quando a Arábia Saudita venceu o mesmo campeonato em 2003.

Segundo o jornal, Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção da Arábia Saudita, era o mais velho entre os integrantes da lista atual, já que assistiu à conquista do título do Golfo pela Arábia Saudita em 2003 quando tinha 11 anos de idade.

Em contrapartida, Hammam Al-Hammami, vencedor do prêmio de melhor jogador da Golfo 27, ainda não havia nascido quando a seleção da Arábia Saudita se sagrou campeã do torneio em 2003, e o mesmo vale para o goleiro Hamed Al-Shanqiti.

Os gêmeos Saleh e Mohammed Abu Al-Shamat estavam no primeiro ano de vida, e o mesmo vale para o quarteto Mohammed Mahzari, Mohammed Al-Qahtani, Rayan Hamed e Ziyad Al-Johani, enquanto Mutaab Al-Harbi e Jihad Zikri estavam no segundo ano de vida.

Firas Al-Buraikan ainda tinha três anos de idade, enquanto Nasser Al-Dawsari, Hassan Tambakti, Abdullah Al-Hamdan e Nawaf Boushal tinham quatro, Mukhtar Ali tinha cinco, e Abdulelah Al-Amri e Abdulqudous Attia tinham seis.

Já Abdullah Al-Khaibari tinha sete anos de idade, Sultan Mandash oito, Mohammed Kanno nove, e Abdullah Al-Salem dez.