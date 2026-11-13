Compartilhar Siga GOAL no Google

Todo mundo que conhece Raúl Asencio, estrela do Real Madrid, já sabia de antemão que, apesar de ter se submetido a uma cirurgia no início do mês passado, ele conseguiria reduzir o tempo de recuperação, que estava então estimado em quatro meses, ou seja, até o fim de janeiro ou início de fevereiro de 2027.

Publicidade

Mas Asencio contou com coragem e perseverança, e sempre teve consciência de que daria tudo o que estivesse ao seu alcance, por meio de sessões duplas de treino em Valdebebas, para acelerar o processo de seu retorno aos gramados.

O jornal AS relatou que Raúl conseguiu reduzir seu tempo de recuperação em um mês e meio, após passar por uma cirurgia para tratar uma fissura no osso da perna, e espera entrar na lista do time para o confronto contra o Arsenal, no próximo dia 9 de dezembro.

O jovem jogador encarou a situação com muita seriedade, a ponto de ter começado, há alguns dias, a calçar suas chuteiras, treinar na grama e tocar na bola, coisas cujo início os planos iniciais previam para o mês de dezembro.

E em sua mente já existe uma data definida, marcada com um círculo vermelho (16 de dezembro), depois que aumentou sua concentração em ter sucesso com a camisa do Real Madrid, na sequência de suas conversas habituais com o seu treinador José Mourinho na sede de treinamento de Valdebebas.

Publicidade Publicidade

Naquela noite, o Real Madrid disputará sua primeira partida eliminatória na edição atual da Copa do Rei. E é natural, de acordo com o sorteio, e por se tratar do primeiro confronto eliminatório de um clube que participa da Liga dos Campeões da Europa, que o Real Madrid enfrente um time da Primeira Divisão Federativa ou da Segunda Divisão Federativa.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A partida estará, muito provavelmente, ao alcance do time o suficiente para conceder a Asencio seus primeiros minutos em campo e devolver-lhe a sensação de ser um jogador de futebol novamente; o que mais lhe dá orgulho nesta vida que nem sempre foi um caminho reto e pavimentado diante dele.

Surgiram algumas curvas difíceis em seu caminho, mas ele afirmou há algumas semanas, em entrevista ao jornal AS, que fez uma autoanálise e reconheceu alguns dos erros que cometeu, e que, a partir de agora, se dedicaria a defender a camisa do Real Madrid com tudo o que tem, e a preservar sua dignidade e seu valor.

Publicidade

Asencio não é dos jogadores que falam apenas para aparecer diante do público. Ele é teimoso, e aquilo que coloca como meta, continua trabalhando até alcançar. Por isso, ele espera voltar a treinar com o grupo do time principal após o fim do período de pausa internacional, e almeja também entrar na lista do time para o confronto contra o Arsenal na Liga dos Campeões da Europa no dia 9 de dezembro, bem como para a partida entre Real Madrid e Osasuna no Campeonato Espanhol no dia 13 de dezembro, o mesmo time que enfrentou quando disputou sua primeira partida no estádio Santiago Bernabéu há dois anos.

Mourinho sente grande satisfação em relação à personalidade de Raúl Asencio e ao seu comprometimento profissional, o que ficou evidente na noite histórica da vitória no Clássico, quando ele embarcou no avião com o restante dos companheiros a fim de demonstrar coesão e solidariedade com o grupo, independentemente das circunstâncias.

Publicidade

Asencio também sentou-se nas arquibancadas do estádio Spotify Camp Nou, logo atrás do banco de reservas ocupado por Mourinho e pelos membros de sua comissão técnica.

Asencio foi alvo de diversas provocações na casa do Barça, mas demonstrou um grande nível de maturidade e limitou-se a sorrir e a comemorar com seus companheiros a brilhante vitória no Clássico.