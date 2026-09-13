O craque do Barcelona escreve a história no estádio do Levante e retribui o favor a Flick

Pau Cubarsí, o jovem jogador do Barcelona, continua a escrever novos capítulos em sua trajetória ascendente, após marcar seu primeiro gol pela equipe principal durante o confronto entre Levante e Barcelona, alcançando um marco notável em sua caminhada com o clube catalão.

Cubarsí retornou à escalação titular diante do Levante, depois de ter entrado como substituto no confronto contra o Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa, reafirmando mais uma vez que a confiança depositada nele pelo técnico Hansi Flick não é por acaso.

O jogador não esperou muito para deixar sua marca, conseguindo abrir o placar apenas 5 minutos após o início da partida, aproveitando um passe de Raphinha antes de disparar um chute em direção ao gol do goleiro Ryan.

Apesar de o chute não ter sido perfeito, ele surpreendeu o goleiro, pois a forma como a bola saiu contribuiu para enganá-lo e o impediu de lidar com ela da maneira necessária, acabando por se alojar nas redes e dando a Cubarsí a vantagem para sua equipe.

O gol chega para dar ao jogador um novo impulso no início de sua caminhada com a equipe principal, depois de ele ter conquistado gradualmente seu lugar entre os planos de Flick, que segue apostando nos jovens e concedendo-lhes espaço para se afirmarem nos grandes jogos.