O craque do Al-Ittihad de Jeddah corre o risco de ficar de fora das fases eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia

Uma reportagem divulgada nesta segunda-feira informou que o craque do Al-Ittihad de Jeddah, da Arábia Saudita, corre o risco de ficar de fora das fases finais da Liga dos Campeões da Ásia devido a uma lesão sofrida recentemente.

A fase final do torneio continental está programada para começar a partir das quartas de final no formato de grupos, onde todas as partidas serão disputadas no sistema de mata-mata em jogo único, entre os dias 16 e 25 de abril deste ano, na cidade de Jeddah.

O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, partida marcada para 14 de abril deste mês no Estádio Al-Inmaa, pelas oitavas de final.

O Machida Zelvia, do Japão, líder da fase de grupos na região Leste, enfrentará o vencedor do confronto entre o Al-Ittihad e o Al-Wahda nas quartas de final.

Fontes exclusivas revelaram hoje, segunda-feira, ao jornal saudita “Al-Riyadiah” que o tempo de afastamento de Saleh Al-Shehri, atacante do Al-Ittihad, dos gramados varia entre três e seis semanas, após ter sofrido uma lesão no músculo da perna direita.

Há dúvidas sobre a possibilidade de o jogador participar das fases finais da Liga dos Campeões da Ásia, que será disputada em formato de bolha em Jeddah, devido à necessidade de um programa de tratamento e reabilitação antes de retornar aos treinos coletivos.

As mesmas fontes indicaram que o tempo de recuperação depende da resposta de Al-Shahri ao tratamento, o que abre a possibilidade de seu retorno antes do prazo previsto.

A possível ausência do jogador representa um golpe para o time do Al-Ittihad, que busca ter um desempenho forte na competição de elite, já que sua torcida espera conquistar o título que está ausente dos troféus do time ocidental há 20 anos.

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