'O craque da seleção holandesa disputou as duas últimas partidas da Copa do Mundo com dores intensas e injeções'

Frenkie de Jong disputou as partidas contra a Tunísia (vitória por 3 a 1) e o Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis) com injeções. O meio-campista da Seleção Holandesa sentia dores intensas no joelho, segundo o SPORT.

De Jong já vinha enfrentando problemas físicos na região lombar após uma colisão durante o treino com Quinten Timber. Este último sofreu uma concussão.

Além disso, De Jong sentia muitas dores no joelho. Sua participação na partida contra a Suécia (5 a 1) era incerta, mas, apesar disso, ele acabou jogando como titular.

Nos dois últimos jogos da Seleção Holandesa, o meio-campista do FC Barcelona jogou com injeções analgésicas no joelho.

O jogador, que já disputou 70 partidas pela seleção holandesa, está de férias no momento e se juntará ao seu clube daqui a algumas semanas.

Segundo as notícias, o Barça não está preocupado com sua condição física e espera que a dor tenha passado antes do início da nova temporada.