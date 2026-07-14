O craque da França aumenta o sofrimento de Deschamps diante da Espanha... Será que sua trajetória na Copa do Mundo chegou ao fim?

A seleção da França sofreu mais um revés ao ficar atrás no placar (1 a 0) contra a Espanha, nesta terça-feira à noite, no estádio de Dallas, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
O primeiro gol da Espanha saiu aos 22 minutos, em um pênalti cobrado por Mikel Oyarzabal, após uma falta cometida por Lucas Dini, lateral da seleção francesa, sobre Lamine Yamal, estrela da “La Roja”.
Apenas oito minutos após o gol espanhol, o zagueiro dos Bleus, William Saliba, caiu lesionado e pediu para ser substituído. Seu técnico, Didier Deschamps, decidiu trocá-lo por Maxence Lacroix.
Essa lesão vem agravar as dificuldades para Deschamps, em um momento em que a Espanha dominava praticamente todo o primeiro tempo.
É provável que, após essa lesão, Saliba não consiga participar da próxima partida da França, seja na final ou na disputa pelo terceiro lugar.
Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Espanha e França enfrentará o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina na final da Copa do Mundo no próximo domingo.