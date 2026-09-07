O contrato vai acabar e a idade pressiona: Liverpool complica a missão do Real Madrid no caso do substituto de Courtois

O Real Madrid enfrenta um grande desafio na posição de goleiro, já que o clube precisará encontrar um arqueiro de destaque para suceder Thibaut Courtois, cujo contrato se aproxima do fim.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Thibaut Courtois é um dos melhores goleiros do mundo. O belga, com suas defesas decisivas que contribuíram inúmeras vezes para as vitórias do Real Madrid, possui um legado longo e valioso no clube. No entanto, seu contrato terminará em junho do próximo ano, e o avanço da idade (34 anos) inevitavelmente o levou ao que pode ser uma de suas últimas etapas.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Por essa razão, e já há algum tempo, apesar dos planos do Real Madrid de renovar seu contrato por pelo menos mais uma temporada, o clube trabalha nos bastidores para encontrar um substituto. Algo que, por outro lado, tem se mostrado nada fácil.

Na verdade, o Liverpool contratou um dos goleiros cotados, que possui características semelhantes às de Courtois (belga, formado nas categorias de base do Genk e com grande potencial), por 35 milhões de euros. Esse goleiro é Luka Broegmans, de 18 anos, arqueiro titular do Genk, onde continuará jogando nesta temporada, mas por empréstimo.

O jovem goleiro, que tem dois metros de altura, era muito valorizado no Real Madrid e, segundo a rádio "Cadena COPE", o clube pensava em contratá-lo nos próximos meses.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

No entanto, desta vez o Liverpool agiu mais rápido e fechou o negócio a seu favor. Como resultado, o Real Madrid foi obrigado a mudar de alvo, e sua lista de candidatos passou a ter um jogador a menos.