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A diretoria do Liverpool definiu sua posição sobre a possibilidade de renovar o contrato do capitão da equipe principal, o holandês Virgil van Dijk, cujo vínculo se encerra ao fim da atual temporada.

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Van Dijk tem 35 anos e, com poucos meses restantes de contrato e sem acordo para a renovação, aumentaram as dúvidas sobre o futuro do craque holandês no Liverpool.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "Andoni Iraola, atual técnico do Liverpool, e os membros do conselho diretivo do clube acreditam que a equipe ainda precisa do seu capitão".

Iraola manifestou enorme satisfação com o que Van Dijk oferece ao vestiário do Liverpool, cujo desempenho dentro de campo segue sendo extremamente destacado.

Além disso, o capitão da seleção da Holanda jogou todos os minutos das partidas da atual temporada da Premier League, após as dez primeiras rodadas.

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Espera-se que o Liverpool apresente uma proposta a Van Dijk nos próximos dias para renovar seu contrato com o clube inglês.

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Van Dijk, que ficará de fora das duas partidas da Liga das Nações da Europa contra a Grécia (sexta-feira, em Amsterdã) e a Alemanha (segunda-feira, em Berlim) por conta de um incômodo físico, falou sobre seu futuro nas últimas horas e disse a respeito da sua possível renovação de contrato: "Vamos ver. Não estou preocupado".

O zagueiro esclareceu que, no momento, não há nenhuma novidade sobre a renovação do seu contrato.

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E acrescentou Van Dijk: "Mas isso não significa que haja qualquer pressão ou algo do tipo. Quero continuar jogando e seguir fazendo o que venho fazendo. Vamos ver o que a temporada nos reserva. Até aqui, tive um tempo maravilhoso no Liverpool. Se essa situação continuar, ótimo. E, se não continuar, irei para outro clube".

Van Dijk chegou ao Liverpool, que então era treinado por Jürgen Klopp, em janeiro de 2018, vindo do Southampton, que recebeu 84,65 milhões de euros pela transação.

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Como jogador do Liverpool, conquistou todos os títulos possíveis, incluindo o título da Liga dos Campeões da Europa e dois títulos da Premier League, e usa a braçadeira de capitão do Liverpool desde 2023, após a saída de Jordan Henderson.

Surpresa desagradável

O espanhol Xavi Hernández, técnico da seleção da Holanda, recebeu um duro golpe antes do encerramento da trajetória da sua equipe na fase de grupos da Liga das Nações da Europa, depois de confirmada a ausência do capitão Virgil van Dijk e do atacante Brian Brobbey nos dois próximos confrontos, por falta de condição física.

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A Federação Holandesa de Futebol anunciou, na segunda-feira, o corte da dupla, na preparação para os confrontos contra a Grécia e a Alemanha, nas duas últimas rodadas da disputa do Grupo 1.

A ausência de Van Dijk veio apesar de sua participação na vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace por 3 a 1, no domingo, e de sua permanência em campo por todos os minutos das partidas da sua equipe na Premier League nesta temporada, mas a Federação Holandesa confirmou que ele não está apto para atuar pela seleção.

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O confronto contra a Sérvia, que terminou com a vitória da Holanda por 2 a 1 em outubro passado, foi a 100ª partida internacional na carreira do zagueiro do Liverpool, cuja ausência representa uma perda sensível para a seleção, tendo em vista seu papel de liderança e sua importância na defesa.