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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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O contrato está perto do fim: gigante europeu volta a perseguir Brahim Díaz

Mercado da bola
Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Cagliari x Juventus
Cagliari
Juventus
Campeonato Italiano
B. Diaz
Espanha
Itália
Marrocos

O negócio fracassou no verão passado

  Uma reportagem da imprensa revelou, nesta quinta-feira, o desejo de um gigante europeu de contratar o marroquino Brahim Díaz, estrela do Real Madrid.

Díaz sofre com a falta de participações no Real Madrid sob o comando de José Mourinho, tendo atuado por apenas 178 minutos distribuídos em somente 4 jogos nesta temporada.

Díaz recebeu diversas propostas no último verão para deixar o Real Madrid, mas acabou permanecendo no clube merengue.

A Juventus já havia tentado contratar o jogador marroquino no último verão, chegando até a buscar organizar uma reunião com o Real Madrid por meio de seu agente, mas Díaz recusou a proposta.

O contrato de Brahim com o Real Madrid vai até junho de 2027, e ele já tinha, havia meses, um acordo verbal para estendê-lo até 2030, mas o passo ainda não foi oficializado.

O jornal "Tuttosport" afirmou que a Juventus não desistiu, tendo colocado Díaz entre os alvos futuros do clube italiano.

O jornal destacou que Díaz continua sendo o principal alvo da Juventus, que tentará novamente levar a estrela marroquina, especialmente se ele não renovar seu contrato com o Real Madrid.

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