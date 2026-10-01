O contrato está perto do fim: gigante europeu volta a perseguir Brahim Díaz

Uma reportagem da imprensa revelou, nesta quinta-feira, o desejo de um gigante europeu de contratar o marroquino Brahim Díaz, estrela do Real Madrid.
Díaz sofre com a falta de participações no Real Madrid sob o comando de José Mourinho, tendo atuado por apenas 178 minutos distribuídos em somente 4 jogos nesta temporada.
Díaz recebeu diversas propostas no último verão para deixar o Real Madrid, mas acabou permanecendo no clube merengue.
A Juventus já havia tentado contratar o jogador marroquino no último verão, chegando até a buscar organizar uma reunião com o Real Madrid por meio de seu agente, mas Díaz recusou a proposta.
O contrato de Brahim com o Real Madrid vai até junho de 2027, e ele já tinha, havia meses, um acordo verbal para estendê-lo até 2030, mas o passo ainda não foi oficializado.
O jornal "Tuttosport" afirmou que a Juventus não desistiu, tendo colocado Díaz entre os alvos futuros do clube italiano.
O jornal destacou que Díaz continua sendo o principal alvo da Juventus, que tentará novamente levar a estrela marroquina, especialmente se ele não renovar seu contrato com o Real Madrid.