O conto de fadas de Curaçao na Copa do Mundo chega ao fim após dois gols de Nicolas Pépé

A Copa do Mundo chegou ao fim para Curaçao. A equipe precisava vencer a Costa do Marfim para manter as chances de avançar para a próxima fase, mas não conseguiu. Com dois gols de Nicolas Pépé, o placar ficou em 0 a 2 na Filadélfia.

Dick Advocaat, visivelmente tranquilo, disse antes da partida que Curaçao “não tinha nada a perder”, mas sem dúvida havia imaginado um início de jogo bem diferente. Já aos 7 minutos, a defesa entrou em colapso.

Um mal-entendido entre Juriën Gaari e Joshua Brenet resultou em uma perda de bola custosa, pois Yan Diomande levou a bola imediatamente para a área de perigo. Lá, Nicolas Pépé estava na hora certa para empurrar a bola para o gol: 0 a 1.

Parecia, portanto, que o goleiro Eloy Room não teria mais uma atuação heroica na Copa do Mundo. Após o primeiro gol, Curaçao tentou manter a defesa fechada e conseguiu razoavelmente bem: um chute bloqueado de Amad Diallo representou o maior perigo, enquanto a Blue Wave também deu alguns toques perigosos por meio de Juninho Bacuna e Tahith Chong.

No segundo tempo, Sherel Floranus esteve perto de empatar, mas sua tentativa passou raspando por cima do gol. No entanto, ainda antes do intervalo para hidratação, Curaçao recebeu o golpe fatal: Pépé recebeu um belo passe e chutou a bola com convicção no ângulo superior, fazendo o 0 a 2.

A equipe de Advocaat continuou lutando com todas as forças até o fim, mas não foi possível prolongar o conto de fadas da Copa do Mundo. No geral, a equipe pode relembrar uma experiência maravilhosa na Copa do Mundo, com um gol contra a Alemanha e até mesmo um empate honroso contra o Equador.

A Costa do Marfim se classifica, portanto, como segunda colocada do Grupo E para a fase eliminatória. Nessa fase, enfrentará a segunda colocada do Grupo I. Será a França ou a Noruega, que se enfrentam ainda esta semana.