A derrota humilhante do Real Madrid sob o comando de José Mourinho no clássico disputado no estádio Wanda Metropolitano não foi o único desastre, mas revelou um escândalo ainda maior dentro dos muros de Valdebebas.

Uma estatística chocante colocou o Real Madrid em uma situação ridícula diante de sua torcida: o time merengue é o que menos corre e luta em todo o Campeonato Espanhol, com uma diferença humilhante para o rival Barcelona e para o líder da tabela, o Elche.

Após sete rodadas, o Real Madrid não está apenas seis pontos atrás do Barcelona, que recuperou seu nível habitual sob o comando de Hansi Flick, mas fica a anos-luz de distância no mais importante indicador de espírito de luta.

Segundo estatística do site Sofascore, reproduzida pelo "Mundo Deportivo", a distância média percorrida pelo Real Madrid por partida é de apenas 83,46 quilômetros, ocupando a última posição (20ª) na tabela de LaLiga, e muito longe da média geral do campeonato, que é de 93,37 quilômetros.

O irônico é que o líder é o Elche, recém-promovido, com uma média de 105,61 quilômetros, ou seja, os jogadores do Elche correm 22 quilômetros a mais que os jogadores do Real Madrid em cada partida!

Já o Barcelona ocupa a segunda posição com uma média de 104,64 quilômetros, ou seja, uma diferença de 21 quilômetros para o Real Madrid, diferença que resume perfeitamente a distância em seriedade e comprometimento entre as duas equipes.

Crise generalizada: todos sob a lupa

As consequências da derrota catastrófica no clássico contra o Atlético de Madrid não se limitaram à perda dos três pontos, mas provocaram uma profunda crise de confiança. O time branco entra na longa pausa para os jogos de seleções em meio a muitas dúvidas e com jogadores sob a lupa, e ninguém escapou das críticas.

Os jogadores, e especialmente as estrelas, estão muito longe do nível exigido; e parece que Mourinho é incapaz de encontrar a combinação adequada para o time conquistar constância no desempenho e nos resultados.

Por fim, o projeto esportivo liderado por Florentino Pérez voltou a ser alvo de duras críticas, já que o time falhou em reforçar seu meio-campo o suficiente no verão, e os problemas estruturais dentro da equipe continuam por mais uma temporada, o que se refletiu diretamente nesta estatística frustrante, que revela claramente que um dos verdadeiros problemas do Real Madrid está no espírito de luta e no comprometimento.