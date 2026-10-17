O Conselho Superior de Esportes dá ganho de causa ao Real Madrid em detrimento de Tebas

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior de Esportes da Espanha, exigiu que Javier Tebas, presidente da LaLiga, retire suas declarações e se desculpe com o Real Madrid, depois de ter comparado os métodos midiáticos do canal do clube merengue aos métodos utilizados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.

O jornal AS publicou as declarações de Uribes, concedidas à agência de notícias espanhola, durante um evento realizado neste sábado em Manises, na cidade de Valência.

Uribes afirmou: "A comparação feita por Tebas é inaceitável, e exijo que ele retire suas declarações e se desculpe com o Real Madrid".

O principal responsável pelo Conselho Superior de Esportes entende que as declarações de Tebas ultrapassam os limites da crítica legítima, especialmente considerando o cargo que ele ocupa.

E explicou: "Considero que a liberdade de expressão na Espanha, que é um pilar fundamental da democracia, dispõe de uma margem amplíssima, muito ampla, mas ela não inclui, de maneira alguma, a referência ao nazismo e a Goebbels ao falar de um dos clubes do Campeonato Espanhol".

E acrescentou: "Além disso, essas declarações partiram do próprio presidente da LaLiga, o que duplica a responsabilidade".

Uribes também reforçou sua posição sobre as declarações de Javier Tebas, destacando que as críticas fazem parte do futebol, mas entende que o presidente da LaLiga passou dos limites com sua comparação.

E disse: "Considero, do ponto de vista ético e político, e na perspectiva do senso de responsabilidade, que se trata de um exagero enorme, e acredito que Tebas deveria se desculpar com o Real Madrid".

Uribes lembrou que o clube merengue, presidido por Florentino Pérez, representa o futebol espanhol em todo o mundo, qualificando como algo absolutamente inaceitável associá-lo a um dos períodos mais sombrios da história europeia.

O caso também está sendo analisado pelo departamento jurídico do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

Uribes confirmou que encarregou os órgãos competentes de avaliar se as declarações do presidente da LaLiga podem resultar em quaisquer consequências disciplinares.

Por outro lado, Tebas defendeu sua comparação e acusou o canal do Real Madrid de apresentar conteúdo no qual o clube aparece sempre na posição de vítima, afirmando que ele seleciona o que reforça seu sentimento de estar sendo injustiçado, enquanto exclui o contexto que envolve os acontecimentos.



