O clube saudita Al-Ittihad continua trabalhando em várias frentes no que diz respeito à questão do técnico da equipe, em um momento em que ainda está em impasse com seu ex-técnico, o português Sérgio Conceição.

O Al-Ittihad, que encerrou a temporada 2025-26 sem conquistar nenhum título, após não conseguir defender os títulos do campeonato e da copa, rescindiu o contrato de Conceição neste mês.

A diretoria do Al-Ittihad continua buscando a maneira de sair com o mínimo de prejuízos dessa relação com Conceição, que insiste em receber todos os valores devidos pelos dois anos restantes de seu contrato, rescindido pelo “Al-Amid”.

No que diz respeito ao futuro, o Al-Ittihad parece indeciso quanto à escolha do novo técnico, já que o jornalista Majed Hood, do jornal “Al-Riyadiah”, revelou que o alemão Jens Wessing, técnico do Gamba Osaka, está entre as opções para comandar o “Al-Ittihad” na próxima temporada.

Fesing, de 38 anos, chamou a atenção com o time japonês, especialmente por ter conquistado recentemente o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 contra o clube saudita Al-Nassr, em campo adversário.

Além disso, Hood indicou, por meio de sua conta no X, que outra opção em consideração pela Federação é o sérvio Veljko Panović, atual técnico da seleção da Sérvia.

Banović, de 48 anos, assumiu o comando da Sérvia em outubro de 2025, cerca de sete meses após deixar o Real Oviedo, da Espanha.

O que chama a atenção no perfil dessa dupla é a falta de experiência e o currículo modesto: o Gamba Osaka é a maior função que Vising assumiu, tendo sido assistente de Roger Schmidt no Benfica e no PSV Eindhoven, além de ter atuado como assistente no RB Leipzig antes de se transferir para o time japonês, com o qual começou a trabalhar em janeiro passado.

Já a maior experiência de Panović, que também possui nacionalidade espanhola — segundo o Transfermarkt —, foi no Reading, da Championship inglesa, e no Real Oviedo, de onde foi demitido apenas dois meses após o início da La Liga na temporada passada.

Também se destacam em seu currículo as experiências internacionais do técnico sérvio com as seleções de base de seu país, nas quais atuou em todas as categorias (sub-18, sub-19 e sub-20) até chegar à seleção principal atualmente.

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