A comissão organizadora do torneio de tênis "Six Kings Slam" anunciou a lista de estrelas que participarão de sua terceira edição, em 2026, com o italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic à frente do elenco para o aguardado evento.

O torneio está marcado para acontecer em quadras duras cobertas, no período de 21 a 24 de outubro próximo, na capital saudita, Riad.

O número um do mundo, Sinner, busca defender o título que conquistou nas duas edições passadas: sagrou-se campeão pela primeira vez em 2024, após superar seu rival tradicional Alcaraz por dois sets a um, antes de repetir a vitória sobre ele na final da edição de 2025 por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-4.

A nova edição contará com a participação de cinco jogadores que já estiveram presentes nas disputas do ano passado: o sérvio Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam, volta a aparecer, ao lado do alemão Alexander Zverev, campeão de Roland Garros neste ano, e do norte-americano Taylor Fritz, além da dupla de destaque Sinner e Alcaraz.

O elenco apresenta apenas uma mudança em comparação ao ano passado: o australiano Alex de Minaur entrou no lugar do grego Stefanos Tsitsipas, que havia sido o substituto do lesionado Jack Draper na edição anterior, antes de ser eliminado na primeira rodada diante de Sinner.

De Minaur entra no torneio embalado por ter chegado à quinta colocação no ranking mundial dos tenistas profissionais, a melhor de sua carreira até agora.