O conflito entre aluno e professor... A história de um torneio que reuniu De la Fuente e Scaloni há 9 anos

A final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, entre as seleções da Espanha e da Argentina, não será o primeiro encontro entre seus técnicos, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni.

A seleção da Espanha enfrenta a Argentina, no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

A 48 horas da partida, a emissora francesa “Radio Monte Carlo” revelou detalhes de um encontro entre Scaloni e De la Fuente, ocorrido nove anos antes da final da Copa do Mundo, quando ambos ainda não haviam alcançado o patamar em que se encontram hoje.

O encontro ocorreu no curso de treinamento da Federação Europeia de Futebol (UEFA) em 2017, há nove anos, onde De la Fuente ministrava aulas, além de atuar como diretor técnico da seleção espanhola sub-18, enquanto Scaloni era um de seus alunos.

Naquela época, Scaloni estava dando os primeiros passos em sua carreira de treinador, tendo começado como assistente técnico do Sevilla na temporada 2016-2017, antes de assumir o mesmo cargo na seleção argentina.

O atual técnico da seleção argentina obteve essa licença da Federação Espanhola de Futebol naquela época, especialmente porque passou a residir na Espanha, após ter passado a maior parte de sua carreira como jogador no país.

Os dois treinadores relembraram recentemente esse encontro, e Scaloni disse, após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal: “Além do fato de que ele (De la Fuente) foi meu professor durante o curso de treinadores, eu tinha uma relação especial com ele”.

Já De la Fuente afirmou: “Lionel (Scaloni) era um aluno muito aplicado, com grande motivação e interesse intenso. Ele tinha a mentalidade de alguém que desejava ardentemente evoluir e progredir; ter sido seu professor foi uma grande honra para mim”.

Vale lembrar que Scaloni levou a seleção argentina ao título da Copa do Mundo de 2022 no Catar, enquanto De la Fuente sonha em conquistar seu primeiro título mundial, depois de ter levado o “Matador” ao título do Campeonato Europeu de 2024.