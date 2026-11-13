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Uma lenda da Bundesliga quis tanto contratar Veljko Paunovic que chegou a arriscar um rompimento com seus superiores. Mas a aposta não valeu a pena.

Se perguntassem hoje ao técnico da seleção da Sérvia, Veljko Paunovic, sobre janeiro de 2005, ele provavelmente trataria de sair de perto. E uma menção ao Hannover 96 certamente também despertaria sentimentos negativos.

Foi perto do fim da janela de transferências de inverno da temporada 2004/05 que a situação de Paunovic no então clube da Bundesliga da Baixa Saxônia começou a se intensificar. De volta à primeira divisão havia três anos, após uma ausência prolongada, o Hannover fazia uma boa temporada sob o comando de Ewald Lienen. No fim de janeiro de 2005, depois de 19 rodadas, ocupava a sexta posição e caminhava para conquistar uma vaga em uma competição internacional.

A princípio, portanto, não havia necessidade urgente de reforçar o elenco. E Ilja Kaenzig, hoje diretor executivo do VfL Bochum e, na época, dirigente do Hannover, não via sentido em contratações no inverno, pois, em sua opinião, elas raramente agregavam valor. Sua regra era clara: o 96 não teria reforços no inverno. Martin Kind, então presidente do conselho fiscal, compartilhava dessa opinião, mas acabou sendo convencido do contrário por Lienen.

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Ewald Lienen se lembrou de Veljko Paunovic no Hannover

O lendário treinador, conhecido também por passagens por Hansa Rostock, 1. FC Köln e FC St. Pauli, via a situação de outra forma. Ele fazia questão de contratar, no meio da temporada, um novo atacante que garantisse gols. O 96 já tinha muitas opções no ataque, com Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro e Jiri Kaufmann, mas nenhum deles marcava com regularidade. Ao fim da temporada, Stendel e o meia-armador Jiri Stajner seriam os artilheiros da equipe no campeonato, com apenas seis gols cada.

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Foi então que Lienen se lembrou de Paunovic. Ele conhecia o atacante, então com 27 anos, da temporada 2002/03, quando o treinou no CD Tenerife, da segunda divisão espanhola, e pôde observar de perto sua capacidade de marcar gols. Embora o dirigente Kaenzig tenha apontado a "coesão do elenco" e não quisesse colocá-la em risco de jeito nenhum, ainda mais com a equipe bem posicionada na tabela, Lienen acabou conseguindo viabilizar a transferência. Pouco antes do fechamento da janela, o 96 anunciou: Paunovic estava chegando.

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"Sei como essa contratação foi controversa. Mas vou dar tudo de mim para convencer o outro lado de que Ewald Lienen e eu estávamos certos", disse o sérvio, que vinha do Atlético de Madrid. Nos Colchoneros, que atravessavam uma fase difícil e estavam longe de ser uma equipe permanentemente entre as melhores da LaLiga espanhola, como são hoje, Paunovic não era titular e não havia marcado nenhum gol em dez partidas no primeiro turno. Assim, mesmo deixando de lado sua oposição a contratações no inverno, o ceticismo de Kaenzig era compreensível.

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Paunovic se tornaria o jogador mais bem pago do 96

"O clube não corre nenhum risco financeiro. Vou provar isso até o verão", disse Paunovic ao chegar. Ele se referia ao seguinte: nos primeiros seis meses no 96, ou seja, até o verão de 2005, receberia, segundo relatos, uma quantia comparativamente modesta de 15 mil euros por mês. Seu contrato com o Atlético também havia sido rescindido por causa dos problemas financeiros que os Rojiblancos enfrentavam na época, de modo que o 96 não precisou pagar pela transferência. Havia, porém, um detalhe: Paunovic assinou um contrato de um ano e meio, até o verão de 2006, com opção de prorrogação por mais um ano. E, sobretudo, a partir do início da temporada 2005/06, passaria a ser o jogador mais bem pago do Hannover, recebendo cerca de 1 milhão de euros por ano.

As expectativas eram altas. Seu compatriota Mladen Krstajic, então zagueiro do Schalke 04, elogiou: "Ele é um jogador excelente. Tem muita qualidade com a bola, é muito forte no jogo aéreo e rápido o suficiente." O S04, que naquele momento ainda disputava de perto a liderança da Bundesliga com o Bayern de Munique e terminaria a temporada como vice-campeão, aparentemente também queria contratar Paunovic. Pelo menos foi o que afirmou Krstajic: "É uma pena. Ele também teria sido um reforço para nós."

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Será que Paunovic teria correspondido no Schalke? No Hannover, em meio às tensões já mencionadas, ele não conseguiu se firmar. "Estamos juntos há apenas quatro dias, então ainda não pode estar tudo ajustado", disse Paunovic após uma estreia irregular na Bundesliga, no início de fevereiro de 2005, na derrota em casa por 3 a 1 para o Borussia Dortmund. Lienen havia escalado o jogador que tanto queria como único atacante titular, mas o reforço não convenceu.

"Preciso de mais tempo para que os outros jogadores entendam o que eu faço e para que eu entenda o que eles fazem", pediu Paunovic. Depois, foi titular em mais duas atuações decepcionantes: no 0 a 0 em Freiburg e na derrota por 4 a 1 em casa para o Werder Bremen. Mesmo com a primavera de 2005 começando, Paunovic continuava sem causar impacto no jogo do 96.

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A insatisfação com Paunovic cresceu aos poucos no Hannover

"Estava claro desde o início que ele não era um segundo Andriy Shevchenko", disse Lienen em defesa de seu comandado, comparando-o a um dos melhores atacantes do mundo na época, vencedor da Bola de Ouro de 2004. "Precisamos dar tempo a ele. Então ainda será de grande ajuda para nós."

Em meados de março de 2005, Paunovic de fato ajudou o Hannover pela primeira vez ao dar a assistência para o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, em casa. Mas aquela acabaria sendo sua última partida com a camisa do 96, após apenas sete atuações. Uma entrevista à revista kicker, na qual Paunovic falou sobre a direção do clube pouco depois, encerrou sua breve passagem pela Alemanha.

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"Eu sabia que eles não me conheciam. Não sabia que eram contra mim. E que me usariam em um conflito com o treinador", disse Paunovic, criticando duramente Kaenzig e Kind. "Para que um clube funcione, as pessoas não podem trabalhar umas contra as outras. Quem não entende isso prejudica o clube."

Ele fez questão de deixar Lienen fora das críticas e ressaltou: "O conflito em torno de mim prejudica a todos. A equipe também. Caso contrário, poderíamos ter jogado melhor, talvez eu também. Mas não fui eu que causei o conflito." Entre os integrantes do elenco, ele já teria cogitado uma saída rápida. Além disso, já estava claro que seu compatriota e organizador do meio-campo Nebojsa Krupnikovic deixaria o clube no verão de 2005. Era mais um motivo para não permanecer muito tempo no Hannover.

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Veljko Paunovic no Hannover 96: apenas sete jogos e muita terra arrasada

Assim, a passagem de Paunovic pelo 96 terminou apenas cerca de dois meses depois de Lienen contratá-lo apesar da resistência dos dirigentes do clube. O único ponto positivo para o Hannover: no momento da assinatura do contrato, também havia sido acertado um acordo de rescisão para o verão de 2005. Dessa forma, o clube ao menos não teve de arcar com custos adicionais por causa da contratação malsucedida. Vale lembrar: se tivesse permanecido no 96, o atual técnico da Sérvia teria se tornado o jogador mais bem pago da equipe.

Em vez disso, Paunovic voltou à capital espanhola no verão de 2005 e assinou com o FC Getafe, clube dos arredores de Madri. Após um breve retorno ao Partizan Belgrado, seu clube de origem, Paunovic parou de jogar no fim de 2008, com apenas 31 anos. Em 2011, porém, ainda teve uma passagem de seis meses pelo Philadelphia Union, da MLS, antes de encerrar definitivamente a carreira no início de 2012.

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Depois, Paunovic iniciou a carreira de treinador. Primeiro, comandou a seleção sub-18 da Sérvia e, em 2014, assumiu a sub-20. No verão de 2015, levou sua equipe, que contava com futuros astros como Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic e Milos Veljkovic, a um surpreendente título na Copa do Mundo sub-20. Na final, os sérvios venceram o Brasil por 2 a 1 após a prorrogação.

Schweinsteiger comparou Paunovic a Guardiola

Alguns meses depois, ele assumiu o Chicago Fire, da MLS, onde treinou, entre outros, Bastian Schweinsteiger. Paunovic se empenhou muito para contratar o campeão mundial de 2014 e o visitou em Manchester em 2016, quando ele jogava pelo United. "Fiquei realmente impressionado", disse a lenda do Bayern ao New York Times sobre o sérvio, comparando-o a um dos maiores treinadores de todos os tempos, com quem havia trabalhado no FCB: "Tivemos uma conversa muito boa. Ele me lembra Pep Guardiola em muitos aspectos. Na forma como quer que sua equipe jogue e em suas ideias de jogo", afirmou Schweinsteiger sobre Paunovic.

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Paunovic permaneceu em Chicago até o fim de 2019. Depois, treinou na Inglaterra (FC Reading), no México (Deportivo Guadalajara e Tigres UANL) e na Espanha (Real Oviedo). No fim de outubro de 2025, assumiu a seleção da Sérvia no lugar do ex-meia-armador e ídolo Dragan Stojkovic, quando o fracasso nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 já era praticamente inevitável.

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Uma previsível derrota por 2 a 0 para a Inglaterra na estreia de Paunovic acabou com o sonho de disputar a Copa do Mundo: a Albânia, segunda colocada na zona de playoffs, ficou definitivamente fora de alcance. A missão do novo treinador, dali em diante, era formar uma equipe jovem e competitiva, capaz de voltar a se classificar para grandes torneios.

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Até agora, os resultados estão longe de favorecer Paunovic. Em dez jogos, foram apenas duas vitórias apertadas por 2 a 1, contra Letônia e Arábia Saudita. As outras oito partidas terminaram em derrota, incluindo os quatro compromissos disputados até aqui na Liga das Nações.

Paunovic ressaltou que esse cenário era esperado sobretudo contra adversários como Alemanha e Holanda, após a derrota por 2 a 0 para a seleção alemã em Munique, no início de outubro. "Somos a Sérvia, um país pequeno, e precisamos de tempo para estabelecer um sistema", reclamou, depois de uma pergunta crítica de um repórter sobre os resultados decepcionantes. "Todos os que estão próximos de nós sabem que estamos trabalhando para reverter o clima ruim", disse, destacando que assumiu a equipe em uma situação difícil. "Trouxemos de volta nossos líderes, incorporamos jogadores talentosos e estamos construindo um novo sistema. Mas isso leva tempo."

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Paunovic conseguirá recolocar o futebol sérvio no caminho certo?

Se os sérvios tiveram poucas chances contra a Alemanha, mostraram bons sinais nas derrotas muito apertadas por 2 a 1 tanto no jogo de ida quanto no de volta contra a Holanda, e também diante de uma forte Grécia. Para seu projeto, Paunovic trouxe de volta, após mais de dois anos de ausência, o ex-astro do Ajax Dusan Tadic, já com 37 anos e atualmente no NEC Nijmegen. Milinkovic-Savic, um dos heróis de sua seleção campeã mundial sub-20, também voltou a jogar pela Sérvia sob o comando de Paunovic, que aposta ainda em outros jogadores experientes, como Zivkovic, Maksimovic e Aleksandar Mitrovic.

Jogadores de destaque na faixa dos 25 anos, como o zagueiro Strahinja Pavlovic (Milan) e o goleador Dusan Vlahovic (Besiktas), deverão ter papéis centrais no futuro do futebol sérvio. Paunovic também quer desenvolver gradualmente grandes talentos como Aleksander Stankovic (21 anos, Inter de Milão), Vasilije Kostov (18 anos, Estrela Vermelha de Belgrado) e Mihajlo Cvetkovic (19 anos, RSC Anderlecht).

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Um resultado marcante contra a seleção alemã na sexta-feira faria bem à imagem de Paunovic na Sérvia. Se conseguir, ele também terá algo positivo para associar à Alemanha daqui para frente. Pelo menos enquanto ninguém mencionar o Hannover.