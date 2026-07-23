Relatos espanhóis revelaram uma surpresa de peso: o interesse do clube inglês Liverpool na contratação do craque brasileiro Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, num negócio que poderá ser o maior de 2027.

O contrato atual de Vinícius com o Real Madrid termina no final da temporada 2026/27, o que lhe dá o direito de negociar e assinar um pré-acordo com qualquer clube fora de Espanha a partir de janeiro de 2027, caso não chegue a um novo entendimento com a direção dos merengues.

De acordo com o reputado jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon, o Liverpool coloca a contratação do jogador de 26 anos como principal objetivo em 2027, com Bayern de Munique e Paris Saint-Germain a acompanharem de perto a evolução da sua situação no Santiago Bernabéu.

Os relatos indicaram que intermediários que representam o jogador brasileiro já contactaram clubes ingleses para explorar a possibilidade de concretizar o negócio caso a sua situação com o Real Madrid mude, sobretudo depois das notícias que circularam anteriormente sobre a tensão na sua relação com o treinador Xabi Alonso e a sua recusa da ideia de renovar naquela altura.

Apesar de todas as especulações, Vinícius havia afirmado em mais do que uma ocasião o seu desejo de permanecer no Real Madrid, tendo declarado, no final de maio passado: «Aproveito cada momento aqui, quero continuar a jogar por este clube toda a minha vida, mas não tenho pressa em renovar o meu contrato, temos um acordo até 2027 e temos muito para conversar, o clube está tranquilo e eu estou tranquilo.»

Vinícius é um dos principais pilares do Real Madrid ao longo dos últimos oito anos, tendo conquistado dois títulos da Liga dos Campeões e marcado nas finais de 2022 e 2024, além de três títulos do campeonato espanhol. Foi também vice na Bola de Ouro e venceu o prémio de melhor jogador da FIFA, somando 128 golos em 375 jogos com a camisola da equipa.

O craque brasileiro recebe atualmente cerca de 18 milhões de euros por ano, após impostos, ao abrigo do contrato que assinou em 2022, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de mil milhões de euros.

No plano dos números, Vinícius participou em 53 jogos com o Real Madrid em todas as competições na última temporada, tendo marcado 22 golos e dado 14 assistências. Participou ainda com a seleção do Brasil no Mundial neste verão, antes de se despedir da competição nos oitavos de final diante da Noruega.