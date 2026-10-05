Mohamed El-Shazly, porta-voz oficial do Ministério da Juventude e Esportes do Egito, revelou o ponto a que chegou a crise entre o técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, e o capitão da equipe, Mohamed Salah, após a saída deste último da concentração depois da partida contra Angola nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027.

Ao que parece, Salah não gostou da decisão de Hossam Hassan de substituí-lo diante de Angola após 60 minutos do início da partida, e a situação evoluiu até sua saída da concentração, fazendo com que a seleção do Egito disputasse seus dois jogos seguintes contra o Sudão do Sul nas mesmas eliminatórias e, em seguida, o amistoso contra a África do Sul ontem.

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El-Shazly afirmou, em declaração ao canal egípcio Modern MTI, reproduzida pelo site Al Arabiya, na segunda-feira, que a desavença entre Mohamed Salah e a comissão técnica da seleção do Egito caminha para uma solução, destacando que o clima dentro da concentração segue rumo à estabilidade.

E explicou: "Atualmente não existe nenhuma crise entre Salah e a comissão técnica", apontando que a concentração do mês de novembro contará com o retorno do capitão da seleção.

Acrescentou que a seleção segue por um caminho positivo, que se traduz na disciplina e na criação do ambiente adequado para o retorno do espírito que existia durante a Copa do Mundo, destacando que o que aconteceu recentemente deve ser esquecido e não deixar quaisquer efeitos negativos no período que se aproxima.

El-Shazly enfatizou: "Mohamed Salah é um dos maiores ícones do esporte egípcio em toda a sua história, e ele faz questão de que a tranquilidade prevaleça no clima da seleção do Egito, e estará presente na próxima concentração".

El-Shazly revelou que o ministro da Juventude e Esportes, Gohar Nabil, mantém contato com todos os jogadores egípcios que atuam como profissionais no exterior, e não apenas com Mohamed Salah, por considerá-los embaixadores do país, apontando que o ministro havia entrado em contato com Hany Abo Rida, presidente da Federação de Futebol, a respeito do retorno da tranquilidade e da disciplina à seleção, com o objetivo de recuperar o clima que existia dentro do vestiário durante a Copa do Mundo.

A seleção vai jogar, nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027, contra o Malawi nos dias 11 e 15 de novembro, pelas disputas da terceira e quarta rodadas.