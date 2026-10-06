Em um momento que chama a atenção, o capitão português Cristiano Ronaldo escolheu quebrar o silêncio e revelar os detalhes de sua crise com o técnico da seleção de seu país, Jorge Jesus, dias depois de deixar a concentração da seleção de Portugal em meio a um desentendimento entre os dois. O curioso é que o comunicado de CR7 veio no mesmo dia em que Lionel Messi se prepara para disputar sua última partida com a camisa da seleção da Argentina diante do Benin, em uma noite histórica no estádio Monumental.

Esse comunicado abre a porta para uma pergunta instigante: o momento escolhido para o comunicado de Ronaldo foi por acaso, ou o capitão de Portugal quis guardar para si um espaço sob os holofotes no dia em que os olhos do mundo se voltam para seu rival histórico?

Desta vez, Ronaldo não se limitou a uma mensagem curta, mas apresentou sua versão completa do que aconteceu com Jesus, esclarecendo que havia um acordo anterior sobre a forma de sua participação na seleção, e que ele sentiu que o treinador não cumpriu o que havia sido combinado, antes de a situação se agravar após não ter jogado contra a Noruega, e depois ter sido informado de que não começaria a partida contra a Dinamarca, decidindo em seguida deixar a concentração — episódio que ocorreu há cerca de uma semana e provocou grande repercussão no futebol português e mundial, antes de Ronaldo voltar hoje para explicar sua posição em detalhes e pedir desculpas pela forma como deixou a equipe.

Mas o momento continua sendo a parte mais instigante da história, pois, se Ronaldo quisesse apenas esclarecer a verdade sobre o que aconteceu, por que esperou até hoje? Especialmente porque a crise de sua saída da concentração de Portugal começou no fim de setembro, enquanto a seleção portuguesa definiu suas partidas na data Fifa e garantiu sua classificação para a próxima fase da Liga das Nações da Uefa sem a presença de seu capitão, sendo que sua última partida havia terminado dois dias antes.

Próximas partidas ARG Amistosos 19:00 BEN

Isso pode significar que Ronaldo teve a oportunidade de falar nos últimos dias, mas escolheu esperar até o dia 6 de outubro, data que carrega uma importância excepcional para Messi e para o futebol argentino.

E aqui surge a comparação difícil de ignorar: Messi se prepara para disputar sua última partida com a seleção da Argentina, no confronto com o Benin, em meio a uma grande celebração no estádio Monumental, com um público de dezenas de milhares de pessoas, após uma trajetória internacional que se estendeu por mais de duas décadas e durante a qual foi campeão da Copa América duas vezes e da Copa do Mundo. Por isso, o evento já era apontado há algum tempo como candidato a dominar o cenário futebolístico e midiático em todo o mundo. Será que Ronaldo quis participar da noite de despedida de Messi, ainda que de longe, com um comunicado que recolocasse seu nome na frente das notícias no mesmo dia?

O mais instigante é que a rivalidade entre Ronaldo e Messi não foi apenas uma disputa entre dois grandes jogadores, mas permaneceu como uma das rivalidades mais famosas da história do futebol moderno, depois de a dupla ter competido por longos anos pela Bola de Ouro, pelos títulos europeus, pelos recordes e pelas conquistas coletivas, tornando-se um tema permanente de comparação entre duas gerações e dois estilos de jogo diferentes. Por isso, qualquer acontecimento envolvendo um deles costuma se refletir no outro, especialmente quando se trata de um momento histórico como o fim da trajetória internacional de Messi, numa época em que Ronaldo, por sua vez, ainda não definiu de forma definitiva a data do fim de sua jornada com a seleção de Portugal.

Ainda assim, não há nenhuma indicação direta de Ronaldo dizendo que ele escolheu deliberadamente essa data para dividir os holofotes com Messi, e por isso o assunto permanece no campo das perguntas, e não dos fatos. Talvez o craque português considerasse que o momento se tornou adequado para revelar sua versão após o fim das partidas da seleção de seu país e com a calmaria da crise, e talvez quisesse, ao mesmo tempo, não deixar o cenário inteiramente para seu rival histórico em uma noite que testemunhará um dos maiores momentos de despedida do futebol.

Mas o certo é que o momento do comunicado deu à história outra dimensão e deixou a pergunta fortemente presente: foi apenas uma coincidência em uma agenda cheia de acontecimentos, ou Ronaldo quis dizer, de forma indireta, que a noite de Messi não ficaria totalmente livre de sua presença?



