Mais uma vez, um comentarista da NOS não causou boa impressão nos telespectadores. Durante a partida da Copa do Mundo do Grupo B entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, desta vez foi Frank Wielaard quem cometeu um grande erro. Anteriormente, Philip Kooke e Jan Roelfs também causaram muita frustração nos telespectadores ao cometerem erros gritantes durante as partidas da Copa do Mundo.

Aos 56 minutos de jogo, foi marcado um escanteio a favor da Suíça depois que o goleiro bósnio, Nikola Vasilj, desviou a bola por cima do próprio gol.

O árbitro João Pinheiro, porém, anulou a decisão, pois Dan Ndoye estava em posição de impedimento antes de chutar de bicicleta em direção ao gol bósnio.

Aquele momento passou visivelmente rápido demais para o comentarista, que insistiu por algum tempo que as equipes estavam sendo chamadas para a beira do campo para o intervalo para hidratação. O erro não passou despercebido pelos telespectadores.

“Esse comentarista está de novo distraído”, diz um comentário muito lido. “O comentarista da NOS acha que a pausa para hidratação já aconteceu aos 55 minutos”, escreve outro.



































