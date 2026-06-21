O comentário de Bielsa sobre a promessa de Kookoria fez os jornalistas caírem na gargalhada

O argentino Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, fez os jornalistas rirem na coletiva de imprensa sobre a partida contra Cabo Verde, na madrugada desta segunda-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Uruguai empatou com a Arábia Saudita (1 a 1) na primeira rodada, enquanto a seleção de Cabo Verde causou sensação ao empatar sem gols com a Espanha, uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo.

Marc Cucurella, lateral-esquerdo da seleção espanhola e recém-contratado pelo Real Madrid, havia prometido há alguns dias que tatuaria o rosto do técnico Luis de la Fuente em seu corpo caso a “La Roja” conquistasse o título da Copa do Mundo.

O jornal britânico “The Independent” noticiou a coletiva de imprensa do técnico da Uruguai, durante a qual ele ignorou a sugestão de que seus jogadores poderiam seguir o exemplo de Marc Cucurella.

Bielsa afirmou com firmeza: “Isso não vai acontecer”, o que provocou risadas entre os jornalistas presentes na sala.

A seleção uruguaia conquistou o título da Copa do Mundo duas vezes em sua história, nos anos de 1930 e 1950.

Vale lembrar que a seleção do Uruguai enfrenta a Espanha na madrugada do próximo sábado, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.