Mikel Merino não é mais apenas um meio-campista que desempenha suas funções tradicionais, mas tornou-se um símbolo dos momentos decisivos da seleção espanhola, a ponto de seus gols decisivos marcarem um novo marco em cada conquista alcançada pela “La Roja”. E sempre que a partida parece caminhar para um desfecho diferente, Merino aparece para escrever um novo capítulo da história, como fez mais uma vez na Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo, confirmando que é uma das quatro melhores seleções do mundo — uma conquista alcançada apenas pela terceira vez em sua história. A primeira vez foi em 1950, quando terminou o torneio em quarto lugar no Brasil, enquanto a segunda ocorreu há 16 anos, quando Andrés Iniesta levou a Espanha ao seu único título mundial com seu gol histórico na final.

A classificação da Espanha para as semifinais ocorreu da mesma forma que sua chegada às quartas de final, após conquistar a vitória com um gol decisivo aos 118 minutos, ou seja, poucos instantes antes do fim da segunda prorrogação, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

Assim como aconteceu na partida anterior, o herói foi Mikel Merino, que se tornou especialista em fazer a diferença quando a pressão está no auge. E se seu gol contra a Portugal surgiu com um toque técnico magnífico e um chute preciso com a parte interna do pé que enganou o goleiro Diogo Costa, contra a Bélgica ele mostrou uma faceta diferente, confirmando que também possui o instinto dos atacantes dentro da grande área.

O gol surgiu depois que o goleiro belga Sini Lamens não conseguiu defender adequadamente o chute de Pau Kubarsi, fazendo com que a bola quicasse na frente de Merino, que se lançou com grande rapidez e mandou a bola para o fundo da rede, garantindo à sua seleção a classificação para as semifinais.

Mireino continua consolidando sua posição como um dos jogadores mais decisivos na era do técnico Luis de la Fuente, tendo se tornado o segundo maior artilheiro durante a gestão do técnico espanhol, com 12 gols, todos marcados com a camisa da seleção espanhola.

O histórico de Merino não inclui apenas muitos gols, mas gols que fizeram a diferença nos momentos mais importantes. E parece que seu gol em Los Angeles se tornou o mais valioso de todos, superando em importância seu famoso gol em Stuttgart, que garantiu à Espanha a classificação para as semifinais do último Campeonato Europeu, quando todos já se preparavam para os pênaltis antes de ele decidir a partida com um gol decisivo contra os anfitriões.

A lista de seus gols decisivos também inclui o gol contra a Portugal em Dallas, além do gol nas quartas de final da Liga das Nações, em Roterdã, quando marcou nos últimos minutos para salvar a Espanha da derrota e manter vivas suas esperanças no torneio.

O gol de Merino não só garantiu a classificação da seleção de seu país, como também contribuiu para dar continuidade a uma sequência histórica de resultados positivos, elevando para 36 o número de partidas consecutivas da Espanha sem derrota em todas as competições, incluindo jogos oficiais e amistosos, enquanto o número sobe para 37 partidas se forem consideradas apenas as partidas oficiais, em mais uma confirmação da era de ouro que a seleção espanhola vive sob o comando de Luis de la Fuente.