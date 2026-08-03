Em um episódio inédito, o País de Gales tornou-se o primeiro país a retirar publicamente seu apoio à candidatura de Gianni Infantino para continuar na presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), em um movimento que representa um duro golpe no atual presidente da entidade e ameaça abrir caminho para uma possível onda de dissidências antes das eleições de 2027.

A Federação Galesa de Futebol confirmou, em comunicado oficial, a retirada de seu apoio à candidatura do senhor Gianni Infantino à reeleição como presidente da FIFA para o período 2027-2031, apontando a perda de confiança no presidente da entidade após uma série de fracassos na governança e na liderança.

Essa decisão histórica surge na esteira da grande crise que abalou os pilares da FIFA, após Infantino cancelar seus polêmicos planos de vender participações em torneios da entidade para empresas de investimento privadas, plano que provocou uma reprovação mundial sem precedentes.

O lucrativo plano de Infantino havia acendido o estopim de uma grave crise diplomática, quando a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) ameaçou boicotar todos os torneios da FIFA, incluindo a Copa do Mundo, em uma postura considerada a mais acirrada na história da relação entre as duas partes.

Tanto a UEFA quanto a Concacaf, que supervisiona o futebol na América do Norte, América Central e Caribe, divulgaram no último sábado dois comunicados nos quais criticavam duramente a liderança da Federação Internacional de Futebol, mesmo após a decisão de Infantino de recuar e retirar o plano.

Em tom duro e sem precedentes, a Federação Galesa de Futebol acrescentou: "Os recentes fracassos na boa governança, nos procedimentos, na liderança, nos valores, na gestão das relações com as partes interessadas, na comunicação e na administração adequada nos levaram a uma situação em que o senhor Infantino perdeu a confiança da Federação Galesa de Futebol para permanecer à frente da liderança do futebol mundial".

A federação galesa afirmou que "não colocar o interesse do futebol em primeiro lugar é um fracasso que não podemos aceitar", em clara referência ao fato de que a decisão veio após uma avaliação abrangente do desempenho de Infantino e de suas prioridades na gestão da FIFA.

Essa postura galesa representa um ponto de virada perigoso na trajetória de Infantino rumo a um quarto mandato, sobretudo por partir de um país europeu membro da UEFA, o que pode encorajar outras federações a adotarem posturas semelhantes nos próximos meses.

Infantino, que assumiu a presidência da FIFA em 2016, vinha enfrentando críticas crescentes nos últimos tempos quanto ao seu estilo de gestão e às suas decisões unilaterais, mas a retirada pública de apoio por parte de um país membro representa um desdobramento novo e preocupante para o seu campo.