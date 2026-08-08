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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Jochen Tittmar

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"O clube tomou uma decisão": Diego Simeone contém desejo de transferência de Julián Álvarez com declarações claras

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Julian Álvarez vai mesmo se transferir para o Barcelona? Segundo o técnico dele, Diego Simeone, provavelmente não.

Julian Alvarez quer muito trocar o Atlético de Madrid pelo Barcelona. Agora, seu técnico, Diego Simeone, se manifestou de forma clara sobre a intenção de transferência do argentino. Além da agitação em torno da iminente transferência de Rodri para o Barcelona, o embate entre Atlético e Barça por Alvarez é o tema dominante no futebol espanhol. As posições entre os dois gigantes vão se endurecendo cada vez mais.

Agora, o técnico do Atlético, Diego Simeone, se posicionou de maneira inequívoca durante um amistoso em Seul contra o Manchester City. "A situação é muito clara. O clube tomou uma decisão, que Miguel Angel (Gil Marin, CEO do Atlético desde 2002, nota da redação) explicou muito bem. Estamos muito felizes com Julian. No aspecto esportivo, vamos ajudá-lo para que continue crescendo, continue melhorando e volte a nos dar aquilo que nos deu nestes dois anos - e isso foi muita coisa", deixou claro o argentino.

O diretor-executivo Gil Marin já havia partido para cima do Barça no fim de junho e dito: "O Barça está sendo desrespeitoso conosco. Eles acham que podem fazer conosco o que quiserem. Acham que somos fracos e idiotas. Mas, na verdade, estão apenas mostrando ao mundo uma forma de agir que os define muito bem."

Julian AlvarezGetty Images

Atlético insiste na cláusula de rescisão de Julian Alvarez?

Como informa o jornal esportivo espanhol Marca, o diretor esportivo do Barça, Deco, já planeja, junto com os representantes de Alvarez, uma estratégia direcionada para forçar a transferência no fim das contas. O ponto central dessa medida é que o atacante da seleção deixe claro aos dirigentes dos Colchoneros que só quer seguir sua carreira no Camp Nou.

Segundo informações do Mundo Deportivo, Alvarez pretende se apresentar pessoalmente a Simeone após as férias. Em uma conversa a sós, ele quer expor ao seu treinador e compatriota o quão urgente é seu desejo de se transferir para o Barça.

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A cúpula do Atlético segue até aqui indiferente a esse tipo de manobra e se recusa a qualquer negociação. O clube da capital já rejeitou com a mesma firmeza tanto uma oferta dos catalães de 100 milhões de euros quanto uma proposta do rival local Real Madrid no valor de 150 milhões de euros.

Em vez disso, o Atlético insiste de forma inflexível na cláusula de rescisão contratualmente fixada em 500 milhões de euros - uma exigência astronômica que não é realisticamente viável para nenhum dos interessados.

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