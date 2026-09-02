O Al-Hilal entrou em uma situação realmente complicada após o clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, por causa da maldição das lesões que atingiu seus defensores.

O Al-Hilal venceu o Al-Ahli por 3 a 0, ontem, terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

A partida teve a saída tanto do zagueiro saudita Ali Lajami quanto do lateral francês Theo Hernández por lesão, além do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que sofreu uma forte contusão na cabeça, mas suportou a dor e permaneceu até o final.

O Al-Hilal divulgou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", os detalhes das lesões sofridas por seus jogadores no clássico e antes do seu início.

A lesão mais grave foi a de Ali Lajami, já que o clube saudita revelou que ele sofreu uma lesão na musculatura posterior da coxa, submetendo-se a uma sessão de tratamento na clínica médica, e deverá realizar exames de imagem no local da lesão amanhã, quinta-feira.

De acordo com o jornalista saudita Hamed Al-Qarni, Lajami desfalcará o Al-Hilal em 4 partidas, contra o Al-Shabab, o Neom e o Al-Taawoun na Liga Roshn Saudita, além do jogo contra o Al-Gharafa, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de elite.

O zagueiro saudita se juntou ao seu companheiro turco Yusuf Akçiçek, que também esteve na clínica médica, sentindo dores no joelho, um dos motivos que o afastaram da partida do clássico contra o Al-Ahli.

Dessa forma, o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, terá de contar com a dupla Hassan Tambakti e o senegalês Kalidou Koulibaly no eixo da defesa nas próximas partidas, sem a presença de um substituto de peso.

Por outro lado, o Al-Hilal revelou que o lateral francês Theo Hernández sofreu uma lesão no músculo adutor, e deverá realizar exames de imagem no local da lesão amanhã, quinta-feira, para determinar a sua gravidade.

Vale lembrar que o Al-Hilal se prepara para disputar um forte dérbi contra o seu vizinho Al-Shabab, depois de amanhã, sexta-feira, pela quinta rodada da Liga Roshn Saudita.