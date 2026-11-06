O Clássico revelou o que estava escondido: por que Vinícius teme a entrada de Nadal na diretoria do Real Madrid?

O Clássico do dia 27 de outubro de 2025, pelo Campeonato Espanhol, que o Real Madrid venceu por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, não foi apenas uma partida que terminou com o apito do árbitro, mas sim um momento que revelou o que estava escondido dentro do vestiário do clube merengue.

Um momento em que Vinícius Júnior saiu do roteiro diante de Xabi Alonso, e no qual as câmeras registraram o que a diretoria do clube não conseguiu esconder.

E hoje, com a aproximação da entrada de Rafael Nadal no conselho de administração do clube merengue, aquela cena volta à tona para levantar uma única pergunta que persegue o brasileiro: e se o homem que o advertiu há um ano for justamente quem vai cobrá-lo agora, a partir de dentro da diretoria?

À espera da aprovação da assembleia geral dos sócios, Rafael Nadal vai integrar o conselho de administração do Real Madrid. Na condição de sócio honorário do clube e um dos atletas mais destacados da história da Espanha, o ex-tenista dará um novo passo em sua carreira, mas um passo que, desta vez, parece mais delicado do que nunca para Vinícius.

Uma advertência há um ano, como se estivesse lendo o futuro

Com a oferta de ingresso da lenda do tênis à diretoria do clube merengue, voltaram ao primeiro plano as declarações feitas por Nadal no programa "Universo Valdano", sobre o incidente entre Vinícius e Xabi Alonso durante o Clássico contra o Barcelona.

Naquele momento, Nadal havia feito uma advertência clara a Vinícius a respeito de seu comportamento, embora sempre tenha defendido que as coisas sejam resolvidas por meio do diálogo.

Nadal disse na ocasião: "Dá para resolver conversando, com entendimento mútuo. Acho que o Vini precisa entender quem detém a autoridade e respeitá-la, e o clube também, pelo que significa ser um jogador do Real Madrid".

E acrescentou: "Acho que ele faz isso dando o seu melhor diariamente, e as atitudes que ele tem, que às vezes podem não ser bem recebidas, podem ser corrigidas por meio do diálogo e da percepção de que algumas coisas precisam melhorar".

Palavras que naquele dia pareciam um conselho passageiro, mas que hoje são lidas em Madri como um roteiro do que Nadal poderá fazer dentro da diretoria: "Sem gentilezas e sem proteção a nenhum astro em detrimento da autoridade do clube".

Ele precisa ser o primeiro a querer melhorar

Nadal prosseguiu: "Ele precisa ser o primeiro a querer explorar o caminho da evolução. Quando o ouço falar nas entrevistas, dizendo que quer melhorar em todos os aspectos, ele precisa de aliados fortes, e estou convencido de que o Real Madrid encontrará as pessoas certas, e ele terá quem lhe dê conselhos em seu círculo mais próximo. O princípio fundamental é querer fazer isso".

Aqui está o nó de Vinícius: o homem que vai se sentar no conselho de administração não vê no brasileiro apenas um talento que precisa ser protegido, mas sim um jogador que precisa, antes de tudo, provar que quer melhorar e que respeita quem detém a autoridade.

Uma joia, mas com condições

As declarações de Nadal vieram num momento em que a renovação do contrato do brasileiro ainda estava em discussão — acordo que foi finalmente assinado no verão.

E, para Nadal, era de extrema importância que o clube cuidasse do jogador, mas com condições claras: "O Real Madrid tem em Vinícius uma joia preciosa da qual não pode abrir mão. Eles precisam proteger essa joia, independentemente do desempenho que, em determinado momento, possa não ser popular. Ele é a joia do clube. É uma situação que o Real Madrid, sendo um clube tradicional, sabe administrar, e acho que eles a administraram bem".

Por isso, fica claro que proteção, para Nadal, não significa relevar o excesso, mas sim corrigir a joia antes que ela perca o brilho. Talvez por isso Vinícius enxergue a entrada da lenda do tênis no conselho de administração como uma voz contra ele no futuro.

Conselho a Yamal e uma mensagem indireta a Vinícius

Na mesma entrevista, Nadal também deu um conselho a Lamine Yamal, no qual disse: "Cerque-se de pessoas que realmente vão te ajudar. Seja inteligente o suficiente para ouvir aquilo que os bem-sucedidos às vezes não querem ouvir. Nem sempre é fácil quando você tem tanto sucesso, mas você precisa encontrar o seu caminho de volta à sua vida real".

Um conselho que foi dirigido a Yamal, mas que muitos em Madri leram como também endereçado a Vinícius, que vive hoje um de seus períodos mais difíceis, entre a queda de rendimento, a polêmica em torno de seu comportamento, as viagens publicitárias e o distanciamento de sua melhor versão.