O clássico do dia 27 de outubro de 2025 no Campeonato Espanhol, vencido pelo Real Madrid por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, não foi apenas uma partida que terminou com o apito do árbitro, mas sim um momento que revelou o que estava escondido dentro do vestiário merengue.

Um momento em que Vinícius Júnior saiu do roteiro diante de Xabi Alonso, e no qual as câmeras registraram aquilo que a diretoria do clube não conseguiu esconder.

E hoje, com a aproximação da entrada de Rafael Nadal no conselho de administração do clube merengue, aquela cena volta à tona para lançar uma única pergunta que persegue o brasileiro: e se o homem que o advertiu há um ano se tornar justamente aquele que o julga agora de dentro da diretoria?

À espera da aprovação da assembleia geral de sócios, Rafael Nadal se juntará ao conselho de administração do Real Madrid. Na condição de sócio honorário do clube e um dos atletas mais destacados da história da Espanha, o ex-tenista dará um novo passo em sua trajetória profissional, mas um passo que desta vez parece mais delicado do que nunca para Vinícius.

Uma advertência há um ano, como se estivesse lendo o futuro

Com a proposta de ingresso da lenda do tênis na diretoria do clube merengue, voltaram ao primeiro plano as declarações feitas por Nadal no programa "Universo Valdano", sobre o episódio envolvendo Vinícius e Xabi Alonso durante o clássico contra o Barcelona.

Naquela época, Nadal havia dirigido uma advertência clara a Vinícius a respeito de sua conduta, embora sempre tenha defendido a solução das questões por meio do diálogo.

Nadal disse na ocasião: "A questão pode ser resolvida conversando, com entendimento mútuo. Acredito que o Vini precisa compreender quem detém a autoridade e respeitá-la, assim como o clube, dado o que significa ser um jogador do Real Madrid".

E acrescentou: "Acredito que ele faz isso dando o seu melhor diariamente, e aquilo que ele expressa em atitudes, que às vezes podem não ser bem recebidas, pode ser corrigido por meio do diálogo e da consciência de que algumas coisas precisam melhorar".

Palavras que na época pareceram um conselho passageiro, mas que hoje são lidas em Madri como um roteiro do que Nadal pode fazer dentro da diretoria: "Nada de complacência, nenhuma proteção a qualquer estrela à custa da autoridade do clube".

Ele deve ser o primeiro a querer melhorar

Nadal prosseguiu: "Ele deve ser o primeiro a querer explorar o caminho da melhora. Quando o ouço falar em entrevistas, dizendo que quer melhorar em todos os aspectos, ele precisa de aliados fortes, e estou convencido de que o Real Madrid encontrará as pessoas certas, e ele terá quem o aconselhe em seu círculo mais próximo. O princípio fundamental é a vontade de fazer isso".

Aqui reside o nó de Vinícius, pois o homem que ocupará uma cadeira no conselho de administração não vê no brasileiro apenas um talento que deve ser protegido, mas sim um jogador que precisa primeiro provar que quer melhorar e respeitar quem detém a autoridade.

Uma joia, mas com condições

As declarações de Nadal vieram num momento em que a renovação de contrato do brasileiro ainda estava em discussão, acordo que foi finalmente assinado no verão.

E para Nadal, era de extrema importância que o clube cuidasse do jogador, mas com condições claras: "O Real Madrid tem em Vinícius uma joia preciosa da qual não pode abrir mão. Eles precisam proteger essa joia, independentemente de seu desempenho, que pode não ser popular em um determinado momento. Ele é a joia do clube, é uma situação que o Real Madrid, sendo um clube de grande tradição, sabe administrar, e acredito que a administraram bem".

Por isso, fica claro que a proteção, para Nadal, não significa relevar o excesso, mas sim corrigir a joia antes que ela perca o brilho. Daí talvez Vinícius enxergue que a entrada da lenda do tênis no conselho de administração representará uma voz contra ele no futuro.

Conselho a Lamine Yamal e uma mensagem indireta a Vinícius

E na mesma entrevista, Nadal também deu um conselho a Lamine Yamal, no qual disse: "Cerque-se de pessoas que realmente vão te ajudar. Seja inteligente o suficiente para ouvir aquilo que os bem-sucedidos às vezes não querem ouvir. Nem sempre é fácil quando se é muito bem-sucedido, mas você precisa encontrar o seu caminho de volta à sua vida real".

Um conselho dirigido a Yamal, mas que muitos em Madri leram como dirigido também a Vinícius, que vive hoje um de seus períodos mais difíceis, entre a queda de rendimento, a polêmica em torno de sua conduta, as viagens publicitárias e o distanciamento de sua melhor versão.