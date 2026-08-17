O City se movimenta com força após a saída de Rodri: negociação de 100 milhões de euros se aproxima

O Manchester City entrou em negociações avançadas com o clube francês Lille para contratar o jovem meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi, em uma transferência que o clube inglês busca fechar rapidamente após aprovar a transferência do espanhol Rodri para o Barcelona.

Segundo o site "BBC Sport", o Manchester City deseja concluir a contratação de Bouaddi ainda durante esta semana, enquanto o Lille avalia seu jogador, de 18 anos, em cerca de 100 milhões de euros, em meio ao crescente interesse pelo talento marroquino, que se impôs com força no cenário europeu no último período.

Bouaddi se destacou de forma notável na última Copa do Mundo, após ter atuado como titular em 5 das 6 partidas que a seleção marroquina disputou em seu caminho até as quartas de final, confirmando sua capacidade de lidar com os mais altos níveis de competição apesar da pouca idade.

O jogador do Lille já acumula uma experiência precoce, tendo disputado 88 partidas com o clube francês desde sua estreia em outubro de 2023, poucos dias depois de comemorar seu 16º aniversário, e contribuiu na última temporada para que o Lille terminasse na terceira colocação do Campeonato Francês.

A partida do Lille contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, em 2024, foi um dos momentos mais marcantes de Bouaddi, após ter feito uma apresentação notável que reforçou sua presença no cenário europeu, antes de continuar a quebrar recordes com seu clube, tornando-se o jogador mais jovem na história do Lille a chegar a 50 partidas no Campeonato Francês, superando a marca que pertencia ao belga Eden Hazard.

Bouaddi é habilidoso na posição de armador, além de possuir a capacidade de desempenhar múltiplas funções no meio-campo, o que o torna adequado aos planos do Manchester City, especialmente com a iminente saída de Rodri para o Barcelona em uma transferência avaliada em cerca de 65 milhões de libras esterlinas, com um contrato de 4 temporadas.

Espera-se que a transferência de Rodri ponha fim à sua longa jornada com o Manchester City, após ter disputado 298 partidas com a camisa do clube ao longo de 7 temporadas, desde sua transferência do Atlético de Madrid em 2019 por 62,8 milhões de libras esterlinas, período em que conquistou vários títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa e a Premier League.

A movimentação do City por Bouaddi ocorre em um momento em que o clube ainda monitora a situação do argentino Enzo Fernández, jogador do Chelsea, mas fontes bem informadas indicam que o interesse do técnico Enzo Maresca no jogador continua forte, o que faz do sucesso da contratação de Bouaddi um fator que pode influenciar os cálculos do clube inglês em relação às suas outras movimentações no meio-campo.